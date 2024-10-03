https://1prime.ru/20241003/softbank-851950046.html

В SoftBank рассказали, когда искусственный интеллект нагонит человеческий

В SoftBank рассказали, когда искусственный интеллект нагонит человеческий - 03.10.2024, ПРАЙМ

В SoftBank рассказали, когда искусственный интеллект нагонит человеческий

Генеральный директор японской корпорации SoftBank Масаёси Сон ожидает, что обычный искусственный интеллект нагонит человеческий интеллект через 2-3 года,... | 03.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-03T18:41+0300

2024-10-03T18:41+0300

2024-10-03T18:41+0300

экономика

технологии

развитие ии

softbank

https://cdnn.1prime.ru/img/84150/40/841504002_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_e72ec1b9769fc166daa164f96963f244.jpg

МОСКВА, 3 окт - ПРАЙМ. Генеральный директор японской корпорации SoftBank Масаёси Сон ожидает, что обычный искусственный интеллект нагонит человеческий интеллект через 2-3 года, сообщает издание Wall Street Journal. "Сон сказал, что, по его мнению, общий искусственный интеллект, в котором компьютеры обладают когнитивными способностями человеческого уровня, будет достигнут в течение двух-трех лет", - пишет издание. В свою очередь "искусственный суперинтеллект", в котором компьютеры обладают интеллектом в 10 тысяч раз большим, чем у людей, будет достигнут в течение десятилетия, считает Сон. Ранее газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что разработчик чат-бота с искусственным интеллектом ChatGPT - компания OpenAI - ведет переговоры с бывшим дизайнером Apple Джони Айвом и гендиректором японской корпорации SoftBank Масаёси Соном о создании СП по производству девайса на основе искусственного интеллекта.

https://1prime.ru/20240916/med-851607382.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, развитие ии, softbank