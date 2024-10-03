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В SoftBank рассказали, когда искусственный интеллект нагонит человеческий - 03.10.2024, ПРАЙМ
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В SoftBank рассказали, когда искусственный интеллект нагонит человеческий
В SoftBank рассказали, когда искусственный интеллект нагонит человеческий - 03.10.2024, ПРАЙМ
В SoftBank рассказали, когда искусственный интеллект нагонит человеческий
Генеральный директор японской корпорации SoftBank Масаёси Сон ожидает, что обычный искусственный интеллект нагонит человеческий интеллект через 2-3 года,... | 03.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-03T18:41+0300
2024-10-03T18:41+0300
экономика
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МОСКВА, 3 окт - ПРАЙМ. Генеральный директор японской корпорации SoftBank Масаёси Сон ожидает, что обычный искусственный интеллект нагонит человеческий интеллект через 2-3 года, сообщает издание Wall Street Journal. "Сон сказал, что, по его мнению, общий искусственный интеллект, в котором компьютеры обладают когнитивными способностями человеческого уровня, будет достигнут в течение двух-трех лет", - пишет издание. В свою очередь "искусственный суперинтеллект", в котором компьютеры обладают интеллектом в 10 тысяч раз большим, чем у людей, будет достигнут в течение десятилетия, считает Сон. Ранее газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что разработчик чат-бота с искусственным интеллектом ChatGPT - компания OpenAI - ведет переговоры с бывшим дизайнером Apple Джони Айвом и гендиректором японской корпорации SoftBank Масаёси Соном о создании СП по производству девайса на основе искусственного интеллекта.
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технологии, развитие ии, softbank
Экономика, Технологии, развитие ИИ, SoftBank
18:41 03.10.2024
 
В SoftBank рассказали, когда искусственный интеллект нагонит человеческий

WSJ: гендир SoftBank заявил, что ИИ нагонит человеческий интеллект за 2-3 года

© Public domain/salamahdraИскусственный интеллект
Искусственный интеллект
© Public domain/salamahdra
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МОСКВА, 3 окт - ПРАЙМ. Генеральный директор японской корпорации SoftBank Масаёси Сон ожидает, что обычный искусственный интеллект нагонит человеческий интеллект через 2-3 года, сообщает издание Wall Street Journal.
"Сон сказал, что, по его мнению, общий искусственный интеллект, в котором компьютеры обладают когнитивными способностями человеческого уровня, будет достигнут в течение двух-трех лет", - пишет издание.
В свою очередь "искусственный суперинтеллект", в котором компьютеры обладают интеллектом в 10 тысяч раз большим, чем у людей, будет достигнут в течение десятилетия, считает Сон.
Ранее газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что разработчик чат-бота с искусственным интеллектом ChatGPT - компания OpenAI - ведет переговоры с бывшим дизайнером Apple Джони Айвом и гендиректором японской корпорации SoftBank Масаёси Соном о создании СП по производству девайса на основе искусственного интеллекта.
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