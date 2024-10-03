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Совбез ООН проведет заседание по терактам на "Северных потоках" - 03.10.2024, ПРАЙМ
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Совбез ООН проведет заседание по терактам на "Северных потоках"
Совбез ООН проведет заседание по терактам на "Северных потоках" - 03.10.2024, ПРАЙМ
Совбез ООН проведет заседание по терактам на "Северных потоках"
Совет безопасности ООН в пятницу по запросу Москвы проведет заседание по терактам на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2". Об этом сообщили в... | 03.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-03T16:16+0300
2024-10-03T16:25+0300
происшествия
россия
совбез оон
подрыв "северных потоков"
заседание
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МОСКВА, 3 окт — ПРАЙМ. Совет безопасности ООН в пятницу по запросу Москвы проведет заседание по терактам на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2". Об этом сообщили в российском постоянном представительстве при организации.Согласно опубликованному российской миссией в своем Telegram-канале сообщению, 4 октября в 10.00 по Нью-Йорку (17.00 по Москве) состоится запрошенное Россией заседание Совбеза ООН по терактам на газопроводах.Взрывы на российских газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2" произошли 26 сентября 2022 года. Генеральная прокуратура России открыла дело об акте международного терроризма.
https://1prime.ru/20240926/germaniya-851815680.html
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россия, совбез оон, подрыв "северных потоков", заседание
Происшествия, РОССИЯ, Совбез ООН, подрыв "Северных потоков", заседание
16:16 03.10.2024 (обновлено: 16:25 03.10.2024)
 
Совбез ООН проведет заседание по терактам на "Северных потоках"

Совбез ООН в пятницу проведет заседание по терактам на "Северных потоках"

© Kustbevakningen (Шведская береговая охрана)ЧП на "Северных потоках"
ЧП на Северных потоках
© Kustbevakningen (Шведская береговая охрана)
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МОСКВА, 3 окт — ПРАЙМ. Совет безопасности ООН в пятницу по запросу Москвы проведет заседание по терактам на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2". Об этом сообщили в российском постоянном представительстве при организации.
Согласно опубликованному российской миссией в своем Telegram-канале сообщению, 4 октября в 10.00 по Нью-Йорку (17.00 по Москве) состоится запрошенное Россией заседание Совбеза ООН по терактам на газопроводах.
Взрывы на российских газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2" произошли 26 сентября 2022 года. Генеральная прокуратура России открыла дело об акте международного терроризма.
Флаг Германии. - ПРАЙМ, 1920, 26.09.2024
В Германии призвали восстановить и защитить "Северные потоки"
26 сентября, 20:39
 
ПроисшествияРОССИЯСовбез ООНподрыв "Северных потоков"заседание
 
 
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