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Совбез ООН проведет заседание по терактам на "Северных потоках"

Совбез ООН проведет заседание по терактам на "Северных потоках" - 03.10.2024, ПРАЙМ

Совбез ООН проведет заседание по терактам на "Северных потоках"

Совет безопасности ООН в пятницу по запросу Москвы проведет заседание по терактам на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2". Об этом сообщили в... | 03.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-03T16:16+0300

2024-10-03T16:16+0300

2024-10-03T16:25+0300

происшествия

россия

совбез оон

подрыв "северных потоков"

заседание

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МОСКВА, 3 окт — ПРАЙМ. Совет безопасности ООН в пятницу по запросу Москвы проведет заседание по терактам на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2". Об этом сообщили в российском постоянном представительстве при организации.Согласно опубликованному российской миссией в своем Telegram-канале сообщению, 4 октября в 10.00 по Нью-Йорку (17.00 по Москве) состоится запрошенное Россией заседание Совбеза ООН по терактам на газопроводах.Взрывы на российских газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2" произошли 26 сентября 2022 года. Генеральная прокуратура России открыла дело об акте международного терроризма.

https://1prime.ru/20240926/germaniya-851815680.html

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россия, совбез оон, подрыв "северных потоков", заседание