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Совбез ООН проведет заседание по терактам на "Северных потоках"
Совбез ООН проведет заседание по терактам на "Северных потоках" - 03.10.2024, ПРАЙМ
Совбез ООН проведет заседание по терактам на "Северных потоках"
Совет безопасности ООН в пятницу по запросу Москвы проведет заседание по терактам на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2". Об этом сообщили в... | 03.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-03T16:16+0300
2024-10-03T16:16+0300
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МОСКВА, 3 окт — ПРАЙМ. Совет безопасности ООН в пятницу по запросу Москвы проведет заседание по терактам на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2". Об этом сообщили в российском постоянном представительстве при организации.Согласно опубликованному российской миссией в своем Telegram-канале сообщению, 4 октября в 10.00 по Нью-Йорку (17.00 по Москве) состоится запрошенное Россией заседание Совбеза ООН по терактам на газопроводах.Взрывы на российских газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2" произошли 26 сентября 2022 года. Генеральная прокуратура России открыла дело об акте международного терроризма.
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Происшествия, РОССИЯ, Совбез ООН, подрыв "Северных потоков", заседание
Совбез ООН проведет заседание по терактам на "Северных потоках"
Совбез ООН в пятницу проведет заседание по терактам на "Северных потоках"
МОСКВА, 3 окт — ПРАЙМ. Совет безопасности ООН в пятницу по запросу Москвы проведет заседание по терактам на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2". Об этом сообщили в российском постоянном представительстве при организации.
Согласно опубликованному российской миссией в своем Telegram-канале сообщению, 4 октября в 10.00 по Нью-Йорку (17.00 по Москве) состоится запрошенное Россией заседание Совбеза ООН по терактам на газопроводах.
Взрывы на российских газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2" произошли 26 сентября 2022 года. Генеральная прокуратура России открыла дело об акте международного терроризма.
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