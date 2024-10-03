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Назван главный импортер СПГ с проекта "Сахалин-2"

Назван главный импортер СПГ с проекта "Сахалин-2" - 03.10.2024, ПРАЙМ

Назван главный импортер СПГ с проекта "Сахалин-2"

"Сахалин-2" в прошлом году направил больше половины сжиженного природного газа (СПГ) с проекта в Японию, около четверти поставок пришлось на Китай и немногим... | 03.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-03T09:16+0300

2024-10-03T09:16+0300

2024-10-03T09:16+0300

энергетика

сахалин-2

япония

спг

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 3 окт – ПРАЙМ. "Сахалин-2" в прошлом году направил больше половины сжиженного природного газа (СПГ) с проекта в Японию, около четверти поставок пришлось на Китай и немногим меньше – на Южную Корею, такие данные представил начальник управления по маркетингу и сбыту СПГ оператора проекта – ООО "Сахалинская Энергия" – Леонид Александров на Дальневосточном энергетическом форуме "Нефть и газ Сахалина". "Структура продаж СПГ проекта "Сахалин-2" в 2023 году. По странам: Япония – 57,5%, Китай – 26,3%, Южная Корея – 16,2%", – сообщалось в презентации менеджера "Сахалинской Энергии" во время выступления на сессии "Будущее российского экспорта". Это ключевые премиальные рынки, подчеркнул он. "Сахалин-2" – нефтегазовый проект, в рамках которого осваиваются два нефтегазовых месторождения на северо-востоке сахалинского шельфа: Пильтун-Астохское (преимущественно нефтяное) и Лунское (преимущественно газовое). Проектная мощность составляет 9,6 миллиона тонн СПГ в год, однако завод производил и больше – до 11,6 миллиона тонн. Крупнейший акционер проекта – "Газпром" с 77,5%, японским Mitsui и Mitsubishi принадлежит по 12,5% и 10% соответственно. Поставляет СПГ с 2009 года, преимущественно в северо-восточную Азию. МЕСТО "САХАЛИНА-2" В МИРЕ Доля "Сахалина-2" от общего спроса на СПГ в мире составляет 2,5%, в Китае и Южной Корее – 3,7–3,8%, а в Азиатско-Тихоокеанском регионе – 4%, отметил выступающий. Большую роль проект играет в Японии с долей 9,1% от общего спроса на СПГ в стране. При этом в отдельных префектурах эта доля выше, например, в Хиросиму поставляется до половины импорта СПГ этой префектурой, уточнил Александров. Более 80% объемов сжиженного газа с "Сахалина-2" в прошлом году шло на основе долгосрочных и среднесрочных договоров, а около 20% пришлось на спот, добавил он. МИРОВОЙ РЫНОК СПГ Говоря о мировом рынке сжиженного газа, Александров отметил рост объема мировой торговли в 2023 году на 2,1%, до 401 миллиона тонн. Причем 65% от глобального спроса на СПГ пришлось на Азию. Число стран-импортеров достигло 48, а экспортеров – 20. "Лидеры по экспорту и импорту (СПГ – ред.) из года год примерно одни и те же, но происходит перестановка в их порядке", – продолжил выступающий. Китай в 2023 году обогнал по объемам импорта Японию. Пекин закупил 72 миллиона тонн сжиженного газа против 67 миллиона тонн Токио. На третьем месте оказалась Южная Корея с 45 миллионами тонн. Примерно вдвое меньше закупили Индия и Франция. Среди экспортеров в прошлом году на первое место вышли США с 90 миллионами тонн. Это связано с развитием сланцевой газовой отрасли, образованием ликвидного газового хаба Henry Hub и строительством большого числа заводов, объяснил Александров. Вторую и третью строчку заняли традиционные лидеры Австралия и Катар, которые экспортировали 81 миллион и 80 миллионов тонн соответственно. Россия с 32 миллионами тонн заняла четвертую строчку, Малайзия – с 27 миллионами тонн – стала пятой. ПЕРСПЕКТИВЫ МИРОВОГО РЫНКА СПГ Мировой рынок СПГ "относительно сбалансированный". Скорее всего, до 2027 года спрос будет превышать предложение, продолжил Александров. Производство увеличится за счет новых проектов в Америке: США, Канаде и Мексике, – а также в Катаре. Рост предложения будет сбалансирован увеличением потребления в Азии, включая Китай и Индию, добавил он. Темпы роста мирового спроса на газ с 2023 года по 2030 год составят в среднем 1,7%, а СПГ – на 5,5%, уточнил выступающий. 28-й Дальневосточный энергетический форум "Нефть и газ Сахалина" проходит в Южно-Сахалинске 2–4 октября. Участие в нем принимают 138 компаний, в том числе из Китая и Индии.

япония

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сахалин-2, япония, спг