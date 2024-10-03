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ЦБ рассмотрит сокращение предельной ежедневной ставки по микрозаймам - 03.10.2024, ПРАЙМ
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ЦБ рассмотрит сокращение предельной ежедневной ставки по микрозаймам
ЦБ рассмотрит сокращение предельной ежедневной ставки по микрозаймам - 03.10.2024, ПРАЙМ
ЦБ рассмотрит сокращение предельной ежедневной ставки по микрозаймам
ЦБ РФ готов рассмотреть вопрос о сокращении предельной ежедневной ставки на рынке микрофинансирования, которая на данный момент составляет 0,8%, сказал... | 03.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-03T13:54+0300
2024-10-03T13:54+0300
банк россии
микрозаймы
ставка
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МОСКВА, 3 окт - ПРАЙМ. ЦБ РФ готов рассмотреть вопрос о сокращении предельной ежедневной ставки на рынке микрофинансирования, которая на данный момент составляет 0,8%, сказал журналистам директор департамента небанковского кредитования Илья Кочетков. "Предельную ежедневную ставку мы, наверное, тоже готовы сокращать… но изменение процентной ставки не так сильно влияет на бизнес микрофинансовых организаций", - сказал Кочетков после встречи рабочей группы комитета по финансовому рынку Госдумы. Также он подчеркнул, что больше всего на бизнес МФО влияют именно переплаты, на них микрофинансовые организации зарабатывают больше, чем на процентной ставке. Отвечая на вопрос журналистов об инициативе ограничить физическое присутствие МФО в местах массовых скоплений, Кочетков заявил, что рынок микрофинансирования в основном сейчас в формате онлайн, а физических офисов не так много, и он не представляет, как эту инициативу можно принять на законодательном уровне. "Я слабо себе представляю, как на законодательном уровне можно запретить географически, физически находиться в том или ином месте. И еще раз подчеркну, что рынок микрофинансирования очень сильно двигается в сторону онлайн", - сказал он. С 1 июля 2023 года в России было понижено максимальное значение ставки по микрозаймам до 0,8% в день, или 292% годовых, с прежних 1% в день, или 365% годовых. Кроме того, предельный размер задолженности по кредитам сроком до года, с учетом штрафов, пеней и других начислений, составляет не более 130% от суммы кредита или займа против прежних 150%.
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микрозаймы, ставка
Банк России, микрозаймы, ставка
13:54 03.10.2024
 
ЦБ рассмотрит сокращение предельной ежедневной ставки по микрозаймам

ЦБ рассмотрит вопрос о сокращении предельной ставки на рынке микрофинансирования

© РИА Новости . Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЗдание Центрального банка РФ
Здание Центрального банка РФ - ПРАЙМ, 1920, 03.10.2024
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 3 окт - ПРАЙМ. ЦБ РФ готов рассмотреть вопрос о сокращении предельной ежедневной ставки на рынке микрофинансирования, которая на данный момент составляет 0,8%, сказал журналистам директор департамента небанковского кредитования Илья Кочетков.
"Предельную ежедневную ставку мы, наверное, тоже готовы сокращать… но изменение процентной ставки не так сильно влияет на бизнес микрофинансовых организаций", - сказал Кочетков после встречи рабочей группы комитета по финансовому рынку Госдумы.
Также он подчеркнул, что больше всего на бизнес МФО влияют именно переплаты, на них микрофинансовые организации зарабатывают больше, чем на процентной ставке.
Отвечая на вопрос журналистов об инициативе ограничить физическое присутствие МФО в местах массовых скоплений, Кочетков заявил, что рынок микрофинансирования в основном сейчас в формате онлайн, а физических офисов не так много, и он не представляет, как эту инициативу можно принять на законодательном уровне.
ЦБ РФ - ПРАЙМ, 1920, 03.10.2024
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13:12
"Я слабо себе представляю, как на законодательном уровне можно запретить географически, физически находиться в том или ином месте. И еще раз подчеркну, что рынок микрофинансирования очень сильно двигается в сторону онлайн", - сказал он.
С 1 июля 2023 года в России было понижено максимальное значение ставки по микрозаймам до 0,8% в день, или 292% годовых, с прежних 1% в день, или 365% годовых. Кроме того, предельный размер задолженности по кредитам сроком до года, с учетом штрафов, пеней и других начислений, составляет не более 130% от суммы кредита или займа против прежних 150%.
 
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