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Названы автомобили, которые подорожают первыми из-за роста утильсбора

Названы автомобили, которые подорожают первыми из-за роста утильсбора - 03.10.2024, ПРАЙМ

Названы автомобили, которые подорожают первыми из-за роста утильсбора

С 1 октября Россия повысила утилизационный сбор на ввозимые автомобили. Эксперты выяснили, на каких моделях это отразится в первую очередь, пишет издание... | 03.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-03T08:09+0300

2024-10-03T08:09+0300

2024-10-03T08:09+0300

утилизационный сбор на автомобили

цены на легковые автомобили

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МОСКВА, 3 окт - ПРАЙМ. С 1 октября Россия повысила утилизационный сбор на ввозимые автомобили. Эксперты выяснили, на каких моделях это отразится в первую очередь, пишет издание "CarExpo".Прежде всего, эксперты отметили автомобили с моторами объемом более 3,5 литра. Их стоимость увеличится особенно ощутимо. Так, Kia Carnival с двигателем меньшего объема обойдется покупателям в 3 783 400 рублей вместо 970 000 рублей. В это же время модель с большим мотором будет стоить 4 817 800 рублей вместо 1 235 200 рублей.Подорожание коснется и китайских автомобилей иностранной сборки. Например, утильсбор на Tank 500 на сегодняшний день вырос на 718 тысяч рублей, однако уже к 2030 году надбавка составит 2 450 200 рублей.

https://1prime.ru/20241002/avto-851909833.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

утилизационный сбор на автомобили, цены на легковые автомобили