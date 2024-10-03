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Названы автомобили, которые подорожают первыми из-за роста утильсбора
Названы автомобили, которые подорожают первыми из-за роста утильсбора - 03.10.2024, ПРАЙМ
Названы автомобили, которые подорожают первыми из-за роста утильсбора
С 1 октября Россия повысила утилизационный сбор на ввозимые автомобили. Эксперты выяснили, на каких моделях это отразится в первую очередь, пишет издание... | 03.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-03T08:09+0300
2024-10-03T08:09+0300
2024-10-03T08:09+0300
утилизационный сбор на автомобили
цены на легковые автомобили
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МОСКВА, 3 окт - ПРАЙМ. С 1 октября Россия повысила утилизационный сбор на ввозимые автомобили. Эксперты выяснили, на каких моделях это отразится в первую очередь, пишет издание "CarExpo".Прежде всего, эксперты отметили автомобили с моторами объемом более 3,5 литра. Их стоимость увеличится особенно ощутимо. Так, Kia Carnival с двигателем меньшего объема обойдется покупателям в 3 783 400 рублей вместо 970 000 рублей. В это же время модель с большим мотором будет стоить 4 817 800 рублей вместо 1 235 200 рублей.Подорожание коснется и китайских автомобилей иностранной сборки. Например, утильсбор на Tank 500 на сегодняшний день вырос на 718 тысяч рублей, однако уже к 2030 году надбавка составит 2 450 200 рублей.
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утилизационный сбор на автомобили, цены на легковые автомобили
утилизационный сбор на автомобили, цены на легковые автомобили
Названы автомобили, которые подорожают первыми из-за роста утильсбора
"CarExpo": из-за роста утильсбора подорожают "китайцы" и авто с большим мотором