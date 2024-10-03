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Прокручивавших миллиарды рублей наркоторговцев будут судить в Твери

Прокручивавших миллиарды рублей наркоторговцев будут судить в Твери - 03.10.2024, ПРАЙМ

Прокручивавших миллиарды рублей наркоторговцев будут судить в Твери

Шесть жителей Твери предстанут перед судом за незаконный сбыт наркотиков и психотропных веществ на территории десятков регионов страны, оборот средств,... | 03.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-03T12:47+0300

2024-10-03T12:47+0300

2024-10-03T12:47+0300

россия

тверь

наркотики

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РЯЗАНЬ, 3 окт - ПРАЙМ. Шесть жителей Твери предстанут перед судом за незаконный сбыт наркотиков и психотропных веществ на территории десятков регионов страны, оборот средств, прошедших через подконтрольные им счета, превысил 2 миллиарда рублей, сообщила пресс-служба УФСБ по Тверской области. "В городе Твери за незаконный сбыт наркотических средств и психотропных веществ перед судом предстанут шесть участников организованной преступной группы", - говорится в сообщении. Уточняется, что жителей Твери 1997-2002 годов рождения задержали в феврале 2023 года. Установлено, что фигуранты организовали скупку банковских карт жителей города, в том числе несовершеннолетних. Эти счета затем использовались "для зачисления прибыли, полученной в результате сбыта наркотиков посредством сети интернет с использованием закладок". "Противоправная деятельность продолжалась с декабря 2021 года по февраль 2023 года на территории десятков регионов РФ. За этот период оборот денежных средств, прошедших через подконтрольные фигурантам банковские счета, составил более двух миллиардов рублей. В ходе обысков было изъято пять сим-банков, более 200 банковских и сим-карт, использованных в противоправной деятельности", - отмечает УФСБ. Подчеркивается, что на дорогостоящее имущество, приобретенное фигурантами на полученные от противоправной деятельности средства, в том числе квартиры и автомобили, наложен арест. "Расследование уголовного дела по ч. 4 ст. 228.1 УК России (незаконный сбыт наркотических средств, совершенный организованной преступной группой в крупной размере) завершено. Объем уголовного дела составил 73 тома. Материалы направлены в суд для рассмотрения по существу", - добавляет ведомство.

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россия, тверь, наркотики