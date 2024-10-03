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Суд отправил под домашний арест еще двух фигурантов дела Cryptex

Суд отправил под домашний арест еще двух фигурантов дела Cryptex - 03.10.2024, ПРАЙМ

Суд отправил под домашний арест еще двух фигурантов дела Cryptex

Замоскворецкий суд города Москвы отправил под домашний арест еще двух фигурантов дела криптобиржи Cryptex. Об этом сообщили агентству РИА Новости в пресс-службе | 03.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-03T20:20+0300

2024-10-03T20:20+0300

2024-10-03T20:20+0300

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россия

суд

домашний арест

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МОСКВА, 3 окт - ПРАЙМ. Замоскворецкий суд города Москвы отправил под домашний арест еще двух фигурантов дела криптобиржи Cryptex. Об этом сообщили агентству РИА Новости в пресс-службе суда. По словам собеседника агентства, постановлениями Замоскворецкого райсуда города Москвы подозреваемым Ореховскому Руслану Витальевичу и Ореховскому Роману Витальевичу была избрана мера пресечения каждому в виде домашнего ареста на срок в один месяц 28 суток, до 28 ноября 2024 года Ранее судьи отправили под домашний арест еще одного фигуранта данного дела —Александра Терещенко. По данным Следственного комитета РФ, в 2013 году фигуранты дела, имея познания в сфере банковской деятельности, создали преступное сообщество. Они создали инфраструктуру в виде анонимной платежной системы UAPS, криптовалютной биржи Cryptex и 33 онлайн-сервисов, которые предназначались для реализации незаконной банковской деятельности, неправомерного оборота средств платежей и неправомерного доступа к охраняемым законом компьютерным данным. Отмечалось, что Москву доставляют 96 фигурантов дела.В ведомстве также сообщали, что в собственности соучастников есть вертолеты Robinson, дорогие машины Bentley, Rolls-Royce, Porsche, Tesla Cybertruck, катера, снегоходы, наличные деньги. Так, только при обысках в Санкт-Петербурге изъято более 1,5 миллиарда рублей.В деле фигурируют уголовные статьи об организации преступного сообщества и участии в нем, а также о неправомерном доступе к компьютерным данным, неправомерном обороте средств платежей и осуществления незаконной банковской деятельности.

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россия, суд, домашний арест