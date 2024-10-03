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Мессенджер Telegram восстановил работу в России после сбоя

Мессенджер Telegram восстановил работу в России после сбоя - 03.10.2024, ПРАЙМ

Мессенджер Telegram восстановил работу в России после сбоя

Мессенджер Telegram восстановил свою работу после сбоя. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости. | 03.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-03T15:35+0300

2024-10-03T15:35+0300

2024-10-03T15:41+0300

россия

мессенджер telegram

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МОСКВА, 3 окт - ПРАЙМ. Мессенджер Telegram восстановил свою работу после сбоя. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости. По его словам, в настоящее время мессенджер работает корректно, сообщения и медиафайлы начали загружаться как в мобильной, так и в компьютерной версии. Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) Роскомнадзора позднее сообщил, что зафиксировал масштабный сбой в работе мессенджера Telegram с 13.00 по московскому времени, который охватил пользователей по всему миру,."03 октября с 13:00 Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) фиксирует масштабный сбой в работе мессенджера Telegram, который охватил пользователей по всему миру", — сказано в сообщении.Ранее в четверг ряд пользователей Telegram в России столкнулись со сбоем в работе сервиса. В основном они жаловались на долгую загрузку сообщений. Количество жалоб на сбои в работе мессенджера на 15:00 мск достигло примерно 30 тысяч.

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россия, мессенджер telegram