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Мессенджер Telegram восстановил работу в России после сбоя
Мессенджер Telegram восстановил работу в России после сбоя - 03.10.2024, ПРАЙМ
Мессенджер Telegram восстановил работу в России после сбоя
Мессенджер Telegram восстановил свою работу после сбоя. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости. | 03.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-03T15:35+0300
2024-10-03T15:35+0300
2024-10-03T15:41+0300
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МОСКВА, 3 окт - ПРАЙМ. Мессенджер Telegram восстановил свою работу после сбоя. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости. По его словам, в настоящее время мессенджер работает корректно, сообщения и медиафайлы начали загружаться как в мобильной, так и в компьютерной версии. Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) Роскомнадзора позднее сообщил, что зафиксировал масштабный сбой в работе мессенджера Telegram с 13.00 по московскому времени, который охватил пользователей по всему миру,."03 октября с 13:00 Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) фиксирует масштабный сбой в работе мессенджера Telegram, который охватил пользователей по всему миру", — сказано в сообщении.Ранее в четверг ряд пользователей Telegram в России столкнулись со сбоем в работе сервиса. В основном они жаловались на долгую загрузку сообщений. Количество жалоб на сбои в работе мессенджера на 15:00 мск достигло примерно 30 тысяч.
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РОССИЯ, мессенджер Telegram
Мессенджер Telegram восстановил работу в России после сбоя
РИА Новости: мессенджер Telegram восстановил свою работу после сбоя
МОСКВА, 3 окт - ПРАЙМ. Мессенджер Telegram восстановил свою работу после сбоя. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости.
По его словам, в настоящее время мессенджер работает корректно, сообщения и медиафайлы начали загружаться как в мобильной, так и в компьютерной версии.
Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) Роскомнадзора позднее сообщил, что зафиксировал масштабный сбой в работе мессенджера Telegram с 13.00 по московскому времени, который охватил пользователей по всему миру,.
"03 октября с 13:00 Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) фиксирует масштабный сбой в работе мессенджера Telegram, который охватил пользователей по всему миру", — сказано в сообщении.
Ранее в четверг ряд пользователей Telegram в России столкнулись со сбоем в работе сервиса. В основном они жаловались на долгую загрузку сообщений. Количество жалоб на сбои в работе мессенджера на 15:00 мск достигло примерно 30 тысяч.
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