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В АТОР подсчитали расходы россиян вне отелей в Турции - 03.10.2024, ПРАЙМ
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В АТОР подсчитали расходы россиян вне отелей в Турции
В АТОР подсчитали расходы россиян вне отелей в Турции - 03.10.2024, ПРАЙМ
В АТОР подсчитали расходы россиян вне отелей в Турции
Почти две трети российских туристов вне отелей в Турции тратят свыше 250 долларов, самой популярной категорией покупок остаются турецкие сладости, а также... | 03.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-03T11:43+0300
2024-10-03T11:43+0300
турция
туризм
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МОСКВА, 3 окт - ПРАЙМ. Почти две трети российских туристов вне отелей в Турции тратят свыше 250 долларов, самой популярной категорией покупок остаются турецкие сладости, а также одежда и обувь, а за ними среди частых трат - приобретение экскурсий, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР). Там уточнили, что провели совместное исследование с сервисом Letim, в котором приняло участие более 1,1 тысячи человек. "Почти две трети (62,3%) сообщили, что их траты в Турции вне отелей составили свыше 250 долларов США в эквиваленте. Причем почти половина из этой группы тратили эквивалент 500 долларов США и выше. Суммы от 100 до 250 долларов США указали в своих ответах 27% опрошенных, а менее 100 долларов за отпуск потратили только 11% респондентов", - говорится в сообщении. "При оценке названных выше сумм расходов вне отеля следует учесть, что подавляющее большинство туристов из России останавливаются в Турции в отелях с системой "все включено" (это подтверждается и географией поездок), и им просто не нужно тратить деньги на питание. За исключением особых случаев и тех туристов, кто посещает Стамбул, Анкару, Месопотамию, Каппадокию, или же живет в бюджетных отелях и пансионах без системы "все включено", - уточнили в АТОР. Отмечается, что именно поэтому среди отвечавших на вопрос "на что вы чаще всего тратили деньги в Турции за пределами отеля" вариант "рестораны и ночная жизнь" выбрали всего 17%. "Это закономерно самая малопопулярная категория трат у россиян в Турции", - пояснили в ассоциации. Исходя из исследования (можно было выбрать от одного до трех вариантов ответа), самой популярной, но не самой объемной по тратам, категорией покупок российских туристов в Турции остаются приобретаемые в подарок себе или близким в России турецкие продукты питания – "фрукты, кофе, сладости". Эту категорию указывали чаще всего (58% респондентов). "На втором месте по популярности – категория "одежда и обувь", на которую, вероятно, тратились более значительные суммы. Этот вариант вместе с другими указали 53,5% опрошенных. Далее в топ-3 идет еще одна "массивная" статья расходов – приобретение экскурсий (ее указали в ответах 50,6% участников опроса). Еще один популярный вариант покупок в Турции у россиян – турецкие лекарства и БАДы, косметика и духи турецких брендов – 40,4% респондентов сообщили, что тратили деньги на эти товары. А 28% указали, что тратились на сувениры в Турции", - рассказали аналитики.
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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40
192
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турция, туризм
ТУРЦИЯ, Туризм
11:43 03.10.2024
 
В АТОР подсчитали расходы россиян вне отелей в Турции

АТОР: почти две трети туристов из РФ вне отелей в Турции тратят свыше $250

© Unsplash/Meriç DağlıФлаг Турции
Флаг Турции
© Unsplash/Meriç Dağlı
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МОСКВА, 3 окт - ПРАЙМ. Почти две трети российских туристов вне отелей в Турции тратят свыше 250 долларов, самой популярной категорией покупок остаются турецкие сладости, а также одежда и обувь, а за ними среди частых трат - приобретение экскурсий, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР).
Там уточнили, что провели совместное исследование с сервисом Letim, в котором приняло участие более 1,1 тысячи человек. "Почти две трети (62,3%) сообщили, что их траты в Турции вне отелей составили свыше 250 долларов США в эквиваленте. Причем почти половина из этой группы тратили эквивалент 500 долларов США и выше. Суммы от 100 до 250 долларов США указали в своих ответах 27% опрошенных, а менее 100 долларов за отпуск потратили только 11% респондентов", - говорится в сообщении.
"При оценке названных выше сумм расходов вне отеля следует учесть, что подавляющее большинство туристов из России останавливаются в Турции в отелях с системой "все включено" (это подтверждается и географией поездок), и им просто не нужно тратить деньги на питание. За исключением особых случаев и тех туристов, кто посещает Стамбул, Анкару, Месопотамию, Каппадокию, или же живет в бюджетных отелях и пансионах без системы "все включено", - уточнили в АТОР.
Отмечается, что именно поэтому среди отвечавших на вопрос "на что вы чаще всего тратили деньги в Турции за пределами отеля" вариант "рестораны и ночная жизнь" выбрали всего 17%. "Это закономерно самая малопопулярная категория трат у россиян в Турции", - пояснили в ассоциации.
Исходя из исследования (можно было выбрать от одного до трех вариантов ответа), самой популярной, но не самой объемной по тратам, категорией покупок российских туристов в Турции остаются приобретаемые в подарок себе или близким в России турецкие продукты питания – "фрукты, кофе, сладости". Эту категорию указывали чаще всего (58% респондентов).
"На втором месте по популярности – категория "одежда и обувь", на которую, вероятно, тратились более значительные суммы. Этот вариант вместе с другими указали 53,5% опрошенных. Далее в топ-3 идет еще одна "массивная" статья расходов – приобретение экскурсий (ее указали в ответах 50,6% участников опроса). Еще один популярный вариант покупок в Турции у россиян – турецкие лекарства и БАДы, косметика и духи турецких брендов – 40,4% респондентов сообщили, что тратили деньги на эти товары. А 28% указали, что тратились на сувениры в Турции", - рассказали аналитики.
 
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