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Финрынок усиливает влияние политики ЦБ на экономику, считают в регуляторе
Финрынок усиливает влияние политики ЦБ на экономику, считают в регуляторе - 03.10.2024, ПРАЙМ
Финрынок усиливает влияние политики ЦБ на экономику, считают в регуляторе
Рост доли ценных бумаг в сбережениях населения, как и в целом увеличение объёма и ликвидности финансового рынка, повышает влияние политики Банка России на... | 03.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-03T16:41+0300
2024-10-03T16:41+0300
2024-10-03T16:41+0300
экономика
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МОСКВА, 3 окт - ПРАЙМ. Рост доли ценных бумаг в сбережениях населения, как и в целом увеличение объёма и ликвидности финансового рынка, повышает влияние политики Банка России на экономику, следует из аналитической записки "Неоднородность домохозяйств в России по структуре активов", подготовленной сотрудниками ЦБ; их мнение может не совпадать с официальной позицией финансового регулятора. "Чем больше объем и ликвидность финансового рынка, тем сильнее и быстрее изменение ключевой ставки Банка России отражается на динамике экономических показателей. По данным Банка России, в последние годы наметилась тенденция к увеличению ценных бумаг в сбережениях населения. Развитие этой тенденции приведет к тому, что эффективность трансмиссии решений по ключевой ставке в экономику по каналам, связанным с финансовым рынком, может возрасти", - считают эксперты ЦБ РФ. При этом ликвидные активы (сбережения) домохозяйств занимают низкий вес в "богатстве населения", однако с 2013 по 2022 год наблюдалось некоторое увеличение их доли, отмечают эксперты. Впрочем, пока в структуре финансовых активов (без учета наличных денег) большая часть приходится на банковские счета и вклады, а ценные бумаги и другие инструменты финансового рынка пока мало распространены среди домохозяйств, оценивают они. Основу же неликвидных активов российских домохозяйств составляет основное жилье, что может ограничивать эффективность канала благосостояния трансмиссионного механизма денежно-кредитной политики в российской экономике за счет отсутствия возможности реализации такого актива, отмечают эксперты. А доля дополнительных объектов недвижимости в общем объеме богатства домохозяйств не превышает 20%, оценивают они.
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россия, финансовый рынок, экономика рф
Экономика, РОССИЯ, финансовый рынок, экономика РФ
Финрынок усиливает влияние политики ЦБ на экономику, считают в регуляторе
Эксперты ЦБ: объем финрынка усиливает влияние политики регулятора на экономику
МОСКВА, 3 окт - ПРАЙМ. Рост доли ценных бумаг в сбережениях населения, как и в целом увеличение объёма и ликвидности финансового рынка, повышает влияние политики Банка России на экономику, следует из аналитической записки "Неоднородность домохозяйств в России по структуре активов", подготовленной сотрудниками ЦБ; их мнение может не совпадать с официальной позицией финансового регулятора.
"Чем больше объем и ликвидность финансового рынка, тем сильнее и быстрее изменение ключевой ставки Банка России отражается на динамике экономических показателей. По данным Банка России, в последние годы наметилась тенденция к увеличению ценных бумаг в сбережениях населения. Развитие этой тенденции приведет к тому, что эффективность трансмиссии решений по ключевой ставке в экономику по каналам, связанным с финансовым рынком, может возрасти", - считают эксперты ЦБ РФ.
При этом ликвидные активы (сбережения) домохозяйств занимают низкий вес в "богатстве населения", однако с 2013 по 2022 год наблюдалось некоторое увеличение их доли, отмечают эксперты. Впрочем, пока в структуре финансовых активов (без учета наличных денег) большая часть приходится на банковские счета и вклады, а ценные бумаги и другие инструменты финансового рынка пока мало распространены среди домохозяйств, оценивают они.
Основу же неликвидных активов российских домохозяйств составляет основное жилье, что может ограничивать эффективность канала благосостояния трансмиссионного механизма денежно-кредитной политики в российской экономике за счет отсутствия возможности реализации такого актива, отмечают эксперты. А доля дополнительных объектов недвижимости в общем объеме богатства домохозяйств не превышает 20%, оценивают они.
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