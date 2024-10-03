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ЦБ утвердил стандарты тестирования при покупке полисов страхования жизни
ЦБ утвердил стандарты тестирования при покупке полисов страхования жизни - 03.10.2024, ПРАЙМ
ЦБ утвердил стандарты тестирования при покупке полисов страхования жизни
Банк России утвердил стандарты защиты прав потребителей финансовых услуг при покупке полисов страхования жизни - в документе и пояснительной записке к нему, в... | 03.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-03T22:35+0300
2024-10-03T22:35+0300
2024-10-03T22:35+0300
банк россии
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страхование жизни
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МОСКВА, 3 окт - ПРАЙМ. Банк России утвердил стандарты защиты прав потребителей финансовых услуг при покупке полисов страхования жизни - в документе и пояснительной записке к нему, в частности, указывается, как должно происходить тестирование на знание продукта при его покупке. В августе президент России Владимир Путин подписал закон об ужесточении с 1 октября 2024 года условий заключения договоров страхования жизни, содержащих высокие риски. Закон разрешает страховой организации заключать такой договор, по которому размер страховой выплаты или инвестиционного дохода зависит от определенных обстоятельств (например, изменения цен на товары или ценные бумаги, курса валюты, величины процентных ставок, уровня инфляции), только с квалифицированными инвесторами или с неквалифицированными инвесторами – физлицами, прошедшими тестирование у страховщика. "Банк России принял решение утвердить Базовый стандарт защиты прав и интересов получателей финансовых услуг, которые оказывают члены саморегулируемых организаций, объединяющих страховые организации и иностранные страховые организации", - отмечается в пояснительной записке. "Перечень вопросов для тестирования формируется страховщиком методом случайного выбора путем включения в перечень четырех вопросов, соответствующих виду договора добровольного страхования жизни… в зависимости от условий внесения страховой премии", - указывается в стандарте. "Перечень предлагаемых тестируемому лицу вариантов ответов на вопросы формируется страховщиком методом случайного выбора для каждого тестирования из вариантов ответов, доведенных до сведения страховщика саморегулируемой организацией (СРО), членом которой он является. При этом в указанный перечень по каждому вопросу страховщиком включаются не менее четырех вариантов ответов, в том числе правильный ответ. Перечень правильных ответов доводится до сведения страховщика саморегулируемой организацией, членом которой он является", - добавляется там же. Страховщик обязан обеспечивать конфиденциальность вариантов ответов на вопросы и перечня правильных ответов и не вправе предоставлять указанную информацию своим работникам и третьим лицам иначе, чем в целях организации и проведения тестирования, а также в целях контроля за организацией и проведением тестирования, обращает внимание ЦБ. "Повторное тестирование может проводиться не ранее трех рабочих дней после дня проведения предшествующего тестирования", - сообщается там же.
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россия, стандарт, страхование жизни
Банк России, РОССИЯ, стандарт, страхование жизни
ЦБ утвердил стандарты тестирования при покупке полисов страхования жизни
ЦБ ввел стандарты защиты прав потребителей при покупке полисов страхования жизни
МОСКВА, 3 окт - ПРАЙМ. Банк России утвердил стандарты защиты прав потребителей финансовых услуг при покупке полисов страхования жизни - в документе и пояснительной записке к нему, в частности, указывается, как должно происходить тестирование на знание продукта при его покупке.
В августе президент России Владимир Путин подписал закон об ужесточении с 1 октября 2024 года условий заключения договоров страхования жизни, содержащих высокие риски. Закон разрешает страховой организации заключать такой договор, по которому размер страховой выплаты или инвестиционного дохода зависит от определенных обстоятельств (например, изменения цен на товары или ценные бумаги, курса валюты, величины процентных ставок, уровня инфляции), только с квалифицированными инвесторами или с неквалифицированными инвесторами – физлицами, прошедшими тестирование у страховщика.
"Банк России принял решение утвердить Базовый стандарт защиты прав и интересов получателей финансовых услуг, которые оказывают члены саморегулируемых организаций, объединяющих страховые организации и иностранные страховые организации", - отмечается в пояснительной записке.
"Перечень вопросов для тестирования формируется страховщиком методом случайного выбора путем включения в перечень четырех вопросов, соответствующих виду договора добровольного страхования жизни… в зависимости от условий внесения страховой премии", - указывается в стандарте.
"Перечень предлагаемых тестируемому лицу вариантов ответов на вопросы формируется страховщиком методом случайного выбора для каждого тестирования из вариантов ответов, доведенных до сведения страховщика саморегулируемой организацией (СРО), членом которой он является. При этом в указанный перечень по каждому вопросу страховщиком включаются не менее четырех вариантов ответов, в том числе правильный ответ. Перечень правильных ответов доводится до сведения страховщика саморегулируемой организацией, членом которой он является", - добавляется там же.
Страховщик обязан обеспечивать конфиденциальность вариантов ответов на вопросы и перечня правильных ответов и не вправе предоставлять указанную информацию своим работникам и третьим лицам иначе, чем в целях организации и проведения тестирования, а также в целях контроля за организацией и проведением тестирования, обращает внимание ЦБ.
"Повторное тестирование может проводиться не ранее трех рабочих дней после дня проведения предшествующего тестирования", - сообщается там же.
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