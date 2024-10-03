https://1prime.ru/20241003/ugol-851943762.html

Новак спрогнозировал рост экспорта угля из России в страны АТР

Новак спрогнозировал рост экспорта угля из России в страны АТР - 03.10.2024, ПРАЙМ

Новак спрогнозировал рост экспорта угля из России в страны АТР

Рост экспорта угля из России в страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) составит порядка 75 миллионов тонн к 2030 году, заявил вице-премьер РФ Александр... | 03.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-03T15:33+0300

2024-10-03T15:33+0300

2024-10-03T15:41+0300

экономика

россия

атр

александр новак

https://cdnn.1prime.ru/img/84075/32/840753287_0:174:3023:1874_1920x0_80_0_0_efdaaacb03f456fd608fc1cde5e7e5dd.jpg

МОСКВА, 3 окт - ПРАЙМ. Рост экспорта угля из России в страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) составит порядка 75 миллионов тонн к 2030 году, заявил вице-премьер РФ Александр Новак в своей авторской статье для журнала "Энергетическая политика". "Рост экспорта угля в страны АТР составит порядка 75 миллионов тонн уже к 2030 году", - отметил Новак. Сейчас в отрасли продолжается развитие новых центров добычи угля, в первую очередь в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке, так новые угольные кластеры обеспечат дополнительно еще порядка 235 миллионов тонн добычи угля на горизонте до 2036 года, добавил вице-премьер. "Мы ставим задачи сохранения уровня потребления угля на внутреннем рынке и дальнейшее наращивание объемов экспорта. Это будет достигнуто за счет повышения качества угольной продукции и развития необходимой инфраструктуры - расширения пропускной способности железных дорог Восточного полигона и СМП, портовой инфраструктуры, в том числе строительства специализированных угольных терминалов", - добавил Новак.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, атр, александр новак