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Новак спрогнозировал рост экспорта угля из России в страны АТР
Новак спрогнозировал рост экспорта угля из России в страны АТР - 03.10.2024, ПРАЙМ
Новак спрогнозировал рост экспорта угля из России в страны АТР
Рост экспорта угля из России в страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) составит порядка 75 миллионов тонн к 2030 году, заявил вице-премьер РФ Александр... | 03.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-03T15:33+0300
2024-10-03T15:33+0300
2024-10-03T15:41+0300
экономика
россия
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александр новак
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МОСКВА, 3 окт - ПРАЙМ. Рост экспорта угля из России в страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) составит порядка 75 миллионов тонн к 2030 году, заявил вице-премьер РФ Александр Новак в своей авторской статье для журнала "Энергетическая политика". "Рост экспорта угля в страны АТР составит порядка 75 миллионов тонн уже к 2030 году", - отметил Новак. Сейчас в отрасли продолжается развитие новых центров добычи угля, в первую очередь в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке, так новые угольные кластеры обеспечат дополнительно еще порядка 235 миллионов тонн добычи угля на горизонте до 2036 года, добавил вице-премьер. "Мы ставим задачи сохранения уровня потребления угля на внутреннем рынке и дальнейшее наращивание объемов экспорта. Это будет достигнуто за счет повышения качества угольной продукции и развития необходимой инфраструктуры - расширения пропускной способности железных дорог Восточного полигона и СМП, портовой инфраструктуры, в том числе строительства специализированных угольных терминалов", - добавил Новак.
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россия, атр, александр новак
Экономика, РОССИЯ, АТР, Александр Новак
Новак спрогнозировал рост экспорта угля из России в страны АТР
Новак: рост экспорта угля из России в страны АТР составит порядка 75 млн тонн
МОСКВА, 3 окт - ПРАЙМ. Рост экспорта угля из России в страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) составит порядка 75 миллионов тонн к 2030 году, заявил вице-премьер РФ Александр Новак в своей авторской статье для журнала "Энергетическая политика".
"Рост экспорта угля в страны АТР составит порядка 75 миллионов тонн уже к 2030 году", - отметил Новак.
Сейчас в отрасли продолжается развитие новых центров добычи угля, в первую очередь в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке, так новые угольные кластеры обеспечат дополнительно еще порядка 235 миллионов тонн добычи угля на горизонте до 2036 года, добавил вице-премьер.
"Мы ставим задачи сохранения уровня потребления угля на внутреннем рынке и дальнейшее наращивание объемов экспорта. Это будет достигнуто за счет повышения качества угольной продукции и развития необходимой инфраструктуры - расширения пропускной способности железных дорог Восточного полигона и СМП, портовой инфраструктуры, в том числе строительства специализированных угольных терминалов", - добавил Новак.