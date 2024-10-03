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Курс гривны к доллару за год упал почти на 13 процентов
Курс гривны к доллару за год упал почти на 13 процентов - 03.10.2024, ПРАЙМ
Курс гривны к доллару за год упал почти на 13 процентов
Официальный курс гривны к доллару за год упал почти на 13%, сообщил в четверг глава Нацбанка Украины Андрей Пышный. | 03.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-03T18:16+0300
2024-10-03T18:16+0300
2024-10-03T18:16+0300
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МОСКВА, 3 окт - ПРАЙМ. Официальный курс гривны к доллару за год упал почти на 13%, сообщил в четверг глава Нацбанка Украины Андрей Пышный. Украинский Нацбанк с конца июля 2022 года удерживал официальный курс гривны на уровне 36,56 гривны за доллар. А в октябре 2023 заявил, что отменяет фиксированный курс гривны к доллару и переходит на режим управляемой гибкости курса. При этом гривна начала заметно ослабляться в декабре: за доллар стали впервые давать 37 гривен. "По итогам года управляемой гибкости люди в первую очередь будут учитывать показатель девальвации официального курса. Так, официальный курс гривны к доллару упал почти на 13%. Это произошло на фоне сочетания экзогенных факторов (более длительная и интенсивная война, разрушение энергетики, слухи о "дефолте"), смягчения монетарной политики и валютных ограничений Нацбанком", - написал Пышный в своей колонке на сайте украинского издания "Экономическая правда". При этом, по его словам, за год курс гривны к доллару на наличном рынке, где покупает и продает валюту население, упал на 9%. Он добавил, что пока режим управляемой гибкости курса будет сохраняться, поскольку он является оптимальным, учитывая перманентный структурный дефицит валюты.
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украина, нацбанк украины, курс гривны, доллар
Экономика, УКРАИНА, Нацбанк Украины, курс гривны, доллар
Курс гривны к доллару за год упал почти на 13 процентов
Нацбанк Украины: официальный курс гривны к доллару за год упал почти на 13%
МОСКВА, 3 окт - ПРАЙМ. Официальный курс гривны к доллару за год упал почти на 13%, сообщил в четверг глава Нацбанка Украины Андрей Пышный.
Украинский Нацбанк с конца июля 2022 года удерживал официальный курс гривны на уровне 36,56 гривны за доллар. А в октябре 2023 заявил, что отменяет фиксированный курс гривны к доллару и переходит на режим управляемой гибкости курса. При этом гривна начала заметно ослабляться в декабре: за доллар стали впервые давать 37 гривен.
"По итогам года управляемой гибкости люди в первую очередь будут учитывать показатель девальвации официального курса. Так, официальный курс гривны к доллару упал почти на 13%. Это произошло на фоне сочетания экзогенных факторов (более длительная и интенсивная война, разрушение энергетики, слухи о "дефолте"), смягчения монетарной политики и валютных ограничений Нацбанком", - написал Пышный в своей колонке на сайте украинского издания "Экономическая правда".
При этом, по его словам, за год курс гривны к доллару на наличном рынке, где покупает и продает валюту население, упал на 9%. Он добавил, что пока режим управляемой гибкости курса будет сохраняться, поскольку он является оптимальным, учитывая перманентный структурный дефицит валюты.
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