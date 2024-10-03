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В МВФ заявили о пересмотре потребностей Украины в финансировании - 03.10.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241003/ukraina-851949757.html
В МВФ заявили о пересмотре потребностей Украины в финансировании
В МВФ заявили о пересмотре потребностей Украины в финансировании - 03.10.2024, ПРАЙМ
В МВФ заявили о пересмотре потребностей Украины в финансировании
Международный валютный фонд в настоящее время пересматривает потребности Украины во внешнем финансировании на 2025 год, которые ранее оценивались в 26... | 03.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-03T18:32+0300
2024-10-03T18:32+0300
экономика
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ВАШИНГТОН, 3 окт - ПРАЙМ. Международный валютный фонд в настоящее время пересматривает потребности Украины во внешнем финансировании на 2025 год, которые ранее оценивались в 26 миллиардов долларов, заявила в четверг директор по коммуникациям МВФ Джули Козак. "На момент четвертого обзора дефицит финансирования Украины на 2025 год прогнозировался на уровне почти 26 миллиардов долларов, наши сотрудники и команда находятся в процессе обновления этих прогнозов в рамках пятого обзора", - ответила она на вопрос РИА Новости на брифинге.Козак также сообщила, что руководство МВФ примет решение о выделении Украине очередного транша кредитных средств на сумму 1,1 миллиарда долларов до 21 октября, когда запланировано начало ежегодной конференции МВФ и Всемирного банка."Ожидается, что совет директоров рассмотрит пятый обзор (программы финансирования Украины - ред.) до начала ежегодных встреч", - сообщила она.Ежегодная конференция МВФ и Всемирного банка пройдет в Вашингтоне с 21 по 27 октября 2024 года.Общий объем четырехлетней программы расширенного финансирования (EFF) составляет 15,6 миллиарда долларов. В июле Киев получил от МВФ очередной транш в рамках программы на 2,2 миллиарда долларов, до этого - в марте на 880 миллионов долларов.
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мвф, украина, финансовая помощь для украины
Экономика, МВФ, УКРАИНА, финансовая помощь для Украины
18:32 03.10.2024
 
В МВФ заявили о пересмотре потребностей Украины в финансировании

МВФ: фонд пересматривает потребности Киева в финансировании на 2025 г с $26 млрд

© Unsplash/Glib AlbovskyКиев, Украина
Киев, Украина
© Unsplash/Glib Albovsky
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ВАШИНГТОН, 3 окт - ПРАЙМ. Международный валютный фонд в настоящее время пересматривает потребности Украины во внешнем финансировании на 2025 год, которые ранее оценивались в 26 миллиардов долларов, заявила в четверг директор по коммуникациям МВФ Джули Козак.
"На момент четвертого обзора дефицит финансирования Украины на 2025 год прогнозировался на уровне почти 26 миллиардов долларов, наши сотрудники и команда находятся в процессе обновления этих прогнозов в рамках пятого обзора", - ответила она на вопрос РИА Новости на брифинге.
Козак также сообщила, что руководство МВФ примет решение о выделении Украине очередного транша кредитных средств на сумму 1,1 миллиарда долларов до 21 октября, когда запланировано начало ежегодной конференции МВФ и Всемирного банка.
"Ожидается, что совет директоров рассмотрит пятый обзор (программы финансирования Украины - ред.) до начала ежегодных встреч", - сообщила она.
Ежегодная конференция МВФ и Всемирного банка пройдет в Вашингтоне с 21 по 27 октября 2024 года.
Общий объем четырехлетней программы расширенного финансирования (EFF) составляет 15,6 миллиарда долларов. В июле Киев получил от МВФ очередной транш в рамках программы на 2,2 миллиарда долларов, до этого - в марте на 880 миллионов долларов.
Гривна - ПРАЙМ, 1920, 03.10.2024
Курс гривны к доллару за год упал почти на 13 процентов
18:16
 
ЭкономикаМВФУКРАИНАфинансовая помощь для Украины
 
 
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