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В МВФ заявили о пересмотре потребностей Украины в финансировании

В МВФ заявили о пересмотре потребностей Украины в финансировании - 03.10.2024, ПРАЙМ

В МВФ заявили о пересмотре потребностей Украины в финансировании

Международный валютный фонд в настоящее время пересматривает потребности Украины во внешнем финансировании на 2025 год, которые ранее оценивались в 26... | 03.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-03T18:32+0300

2024-10-03T18:32+0300

2024-10-03T18:32+0300

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ВАШИНГТОН, 3 окт - ПРАЙМ. Международный валютный фонд в настоящее время пересматривает потребности Украины во внешнем финансировании на 2025 год, которые ранее оценивались в 26 миллиардов долларов, заявила в четверг директор по коммуникациям МВФ Джули Козак. "На момент четвертого обзора дефицит финансирования Украины на 2025 год прогнозировался на уровне почти 26 миллиардов долларов, наши сотрудники и команда находятся в процессе обновления этих прогнозов в рамках пятого обзора", - ответила она на вопрос РИА Новости на брифинге.Козак также сообщила, что руководство МВФ примет решение о выделении Украине очередного транша кредитных средств на сумму 1,1 миллиарда долларов до 21 октября, когда запланировано начало ежегодной конференции МВФ и Всемирного банка."Ожидается, что совет директоров рассмотрит пятый обзор (программы финансирования Украины - ред.) до начала ежегодных встреч", - сообщила она.Ежегодная конференция МВФ и Всемирного банка пройдет в Вашингтоне с 21 по 27 октября 2024 года.Общий объем четырехлетней программы расширенного финансирования (EFF) составляет 15,6 миллиарда долларов. В июле Киев получил от МВФ очередной транш в рамках программы на 2,2 миллиарда долларов, до этого - в марте на 880 миллионов долларов.

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мвф, украина, финансовая помощь для украины