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На Украине отменили ремонт на Хмельницкой АЭС после скандала

На Украине отменили ремонт на Хмельницкой АЭС после скандала - 03.10.2024, ПРАЙМ

На Украине отменили ремонт на Хмельницкой АЭС после скандала

Украинская компания "Энергоатом" сообщила, что после журналистского расследования по завышенной стоимости планируемого ремонта на Хмельницкой АЭС был расторгнут | 03.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-03T18:47+0300

2024-10-03T18:47+0300

2024-10-03T19:36+0300

энергетика

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МОСКВА, 3 окт - ПРАЙМ. Украинская компания "Энергоатом" сообщила, что после журналистского расследования по завышенной стоимости планируемого ремонта на Хмельницкой АЭС был расторгнут контракт с поставщиком. Издание "Экономическая правда" ранее сообщало, что филиал "Хмельницкая атомная электрическая станция" по итогам тендера заказал восстановление фасадов стоимостью 6,75 миллиона гривен (164 тыс долларов) с завышенными ценами на некоторые материалы в 1,5-2,5 раза. Согласно опубликованному в Telegram-канале предприятия сообщению, в связи с публикациями в СМИ новости по поводу намерений Хмельницкой АЭС восстановить фасады зданий станции по завышенным ценам, еще за неделю до их появления соответствующими подразделениями "Энергоатома" было установлено несоответствие цен в проектной документации этой закупки. При этом было инициировано служебное расследование, а контракт с поставщиком расторгнут. В компании заверили, что по итогам расследования будут приняты соответствующие кадровые и дисциплинарные решения.

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украина, энергоатом, хмельницкая аэс, цены, ремонт