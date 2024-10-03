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На Украине отменили ремонт на Хмельницкой АЭС после скандала - 03.10.2024, ПРАЙМ
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На Украине отменили ремонт на Хмельницкой АЭС после скандала
На Украине отменили ремонт на Хмельницкой АЭС после скандала - 03.10.2024, ПРАЙМ
На Украине отменили ремонт на Хмельницкой АЭС после скандала
Украинская компания "Энергоатом" сообщила, что после журналистского расследования по завышенной стоимости планируемого ремонта на Хмельницкой АЭС был расторгнут | 03.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-03T18:47+0300
2024-10-03T19:36+0300
энергетика
украина
энергоатом
хмельницкая аэс
цены
ремонт
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МОСКВА, 3 окт - ПРАЙМ. Украинская компания "Энергоатом" сообщила, что после журналистского расследования по завышенной стоимости планируемого ремонта на Хмельницкой АЭС был расторгнут контракт с поставщиком. Издание "Экономическая правда" ранее сообщало, что филиал "Хмельницкая атомная электрическая станция" по итогам тендера заказал восстановление фасадов стоимостью 6,75 миллиона гривен (164 тыс долларов) с завышенными ценами на некоторые материалы в 1,5-2,5 раза. Согласно опубликованному в Telegram-канале предприятия сообщению, в связи с публикациями в СМИ новости по поводу намерений Хмельницкой АЭС восстановить фасады зданий станции по завышенным ценам, еще за неделю до их появления соответствующими подразделениями "Энергоатома" было установлено несоответствие цен в проектной документации этой закупки. При этом было инициировано служебное расследование, а контракт с поставщиком расторгнут. В компании заверили, что по итогам расследования будут приняты соответствующие кадровые и дисциплинарные решения.
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украина, энергоатом, хмельницкая аэс, цены, ремонт
Энергетика, УКРАИНА, Энергоатом, Хмельницкая АЭС, цены, ремонт
18:47 03.10.2024 (обновлено: 19:36 03.10.2024)
 
На Украине отменили ремонт на Хмельницкой АЭС после скандала

"Энергоатом" отменил ремонт на Хмельницкой АЭС после скандала из-за цен

© Фото : Unsplash/Maksym DiachenkoУкраина
Украина - ПРАЙМ, 1920, 03.10.2024
© Фото : Unsplash/Maksym Diachenko
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МОСКВА, 3 окт - ПРАЙМ. Украинская компания "Энергоатом" сообщила, что после журналистского расследования по завышенной стоимости планируемого ремонта на Хмельницкой АЭС был расторгнут контракт с поставщиком.
Издание "Экономическая правда" ранее сообщало, что филиал "Хмельницкая атомная электрическая станция" по итогам тендера заказал восстановление фасадов стоимостью 6,75 миллиона гривен (164 тыс долларов) с завышенными ценами на некоторые материалы в 1,5-2,5 раза.
Согласно опубликованному в Telegram-канале предприятия сообщению, в связи с публикациями в СМИ новости по поводу намерений Хмельницкой АЭС восстановить фасады зданий станции по завышенным ценам, еще за неделю до их появления соответствующими подразделениями "Энергоатома" было установлено несоответствие цен в проектной документации этой закупки. При этом было инициировано служебное расследование, а контракт с поставщиком расторгнут.
В компании заверили, что по итогам расследования будут приняты соответствующие кадровые и дисциплинарные решения.
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ЭнергетикаУКРАИНАЭнергоатомХмельницкая АЭСценыремонт
 
 
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