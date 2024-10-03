https://1prime.ru/20241003/uzbekistan-851952865.html
Россия намерена предложить Узбекистану проекты в креативной экономике
Россия намерена предложить Узбекистану проекты в креативной экономике - 03.10.2024, ПРАЙМ
Россия намерена предложить Узбекистану проекты в креативной экономике
Агентство стратегических инициатив (АСИ) РФ намерено предложить партнёрам в Узбекистане совместную реализацию проектов в сфере креативной экономики, сообщает... | 03.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-03T21:54+0300
2024-10-03T21:54+0300
2024-10-03T21:54+0300
экономика
россия
узбекистан
аси
креативная экономика
https://cdnn.1prime.ru/img/84080/63/840806345_0:125:2771:1684_1920x0_80_0_0_fc8413cfac4bc9d243ec585e06a90337.jpg
ТАШКЕНТ, 3 окт - ПРАЙМ. Агентство стратегических инициатив (АСИ) РФ намерено предложить партнёрам в Узбекистане совместную реализацию проектов в сфере креативной экономики, сообщает торговое представительство России в республике. По данным представительства, в четверг торгпред России в Узбекистане Константин Злыгостев провёл рабочую встречу с директором центра развития креативной экономики АСИ Екатериной Черкес-заде. "В рамках встречи обсуждены перспективные проекты в сфере креативной экономики, потенциал экспорта продукции и услуг креативных индустрий и возможные направления сотрудничества", - говорится в сообщении, размещённом в Telegram-канале торгпредства. На встрече также присутствовали представители фонда развития инноваций и корпорации развития Республики Саха. Руководство Центра креативных индустрий находится в Узбекистане для участия во Всемирной конференции по креативной экономике (WCCE), которая проходит в Ташкенте 2-4 октября, добавили в торгпредстве.
https://1prime.ru/20240926/eksport-851811436.html
узбекистан
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84080/63/840806345_40:0:2771:2048_1920x0_80_0_0_fed787ef2163d087e30f480558c504d6.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, узбекистан, аси, креативная экономика
Экономика, РОССИЯ, УЗБЕКИСТАН, АСИ, креативная экономика
Россия намерена предложить Узбекистану проекты в креативной экономике
Торгпредство РФ: АСИ хочет предложить Узбекистану проекты в креативной экономике
ТАШКЕНТ, 3 окт - ПРАЙМ. Агентство стратегических инициатив (АСИ) РФ намерено предложить партнёрам в Узбекистане совместную реализацию проектов в сфере креативной экономики, сообщает торговое представительство России в республике.
По данным представительства, в четверг торгпред России в Узбекистане Константин Злыгостев провёл рабочую встречу с директором центра развития креативной экономики АСИ Екатериной Черкес-заде.
"В рамках встречи обсуждены перспективные проекты в сфере креативной экономики, потенциал экспорта продукции и услуг креативных индустрий и возможные направления сотрудничества", - говорится в сообщении, размещённом в Telegram-канале торгпредства.
На встрече также присутствовали представители фонда развития инноваций и корпорации развития Республики Саха.
Руководство Центра креативных индустрий находится в Узбекистане для участия во Всемирной конференции по креативной экономике (WCCE), которая проходит в Ташкенте 2-4 октября, добавили в торгпредстве.
Россия нарастила экспорт мясной продукции и сыров в Узбекистан