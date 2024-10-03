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Россия намерена предложить Узбекистану проекты в креативной экономике - 03.10.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Россия намерена предложить Узбекистану проекты в креативной экономике
Россия намерена предложить Узбекистану проекты в креативной экономике - 03.10.2024, ПРАЙМ
Россия намерена предложить Узбекистану проекты в креативной экономике
Агентство стратегических инициатив (АСИ) РФ намерено предложить партнёрам в Узбекистане совместную реализацию проектов в сфере креативной экономики, сообщает... | 03.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-03T21:54+0300
2024-10-03T21:54+0300
экономика
россия
узбекистан
аси
креативная экономика
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ТАШКЕНТ, 3 окт - ПРАЙМ. Агентство стратегических инициатив (АСИ) РФ намерено предложить партнёрам в Узбекистане совместную реализацию проектов в сфере креативной экономики, сообщает торговое представительство России в республике. По данным представительства, в четверг торгпред России в Узбекистане Константин Злыгостев провёл рабочую встречу с директором центра развития креативной экономики АСИ Екатериной Черкес-заде. "В рамках встречи обсуждены перспективные проекты в сфере креативной экономики, потенциал экспорта продукции и услуг креативных индустрий и возможные направления сотрудничества", - говорится в сообщении, размещённом в Telegram-канале торгпредства. На встрече также присутствовали представители фонда развития инноваций и корпорации развития Республики Саха. Руководство Центра креативных индустрий находится в Узбекистане для участия во Всемирной конференции по креативной экономике (WCCE), которая проходит в Ташкенте 2-4 октября, добавили в торгпредстве.
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россия, узбекистан, аси, креативная экономика
Экономика, РОССИЯ, УЗБЕКИСТАН, АСИ, креативная экономика
21:54 03.10.2024
 
Россия намерена предложить Узбекистану проекты в креативной экономике

Торгпредство РФ: АСИ хочет предложить Узбекистану проекты в креативной экономике

Ташкент, Узбекистан
Ташкент, Узбекистан
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ТАШКЕНТ, 3 окт - ПРАЙМ. Агентство стратегических инициатив (АСИ) РФ намерено предложить партнёрам в Узбекистане совместную реализацию проектов в сфере креативной экономики, сообщает торговое представительство России в республике.
По данным представительства, в четверг торгпред России в Узбекистане Константин Злыгостев провёл рабочую встречу с директором центра развития креативной экономики АСИ Екатериной Черкес-заде.
"В рамках встречи обсуждены перспективные проекты в сфере креативной экономики, потенциал экспорта продукции и услуг креативных индустрий и возможные направления сотрудничества", - говорится в сообщении, размещённом в Telegram-канале торгпредства.
На встрече также присутствовали представители фонда развития инноваций и корпорации развития Республики Саха.
Руководство Центра креативных индустрий находится в Узбекистане для участия во Всемирной конференции по креативной экономике (WCCE), которая проходит в Ташкенте 2-4 октября, добавили в торгпредстве.
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ЭкономикаРОССИЯУЗБЕКИСТАНАСИкреативная экономика
 
 
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