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Россия намерена предложить Узбекистану проекты в креативной экономике

Россия намерена предложить Узбекистану проекты в креативной экономике - 03.10.2024, ПРАЙМ

Россия намерена предложить Узбекистану проекты в креативной экономике

Агентство стратегических инициатив (АСИ) РФ намерено предложить партнёрам в Узбекистане совместную реализацию проектов в сфере креативной экономики, сообщает... | 03.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-03T21:54+0300

2024-10-03T21:54+0300

2024-10-03T21:54+0300

экономика

россия

узбекистан

аси

креативная экономика

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ТАШКЕНТ, 3 окт - ПРАЙМ. Агентство стратегических инициатив (АСИ) РФ намерено предложить партнёрам в Узбекистане совместную реализацию проектов в сфере креативной экономики, сообщает торговое представительство России в республике. По данным представительства, в четверг торгпред России в Узбекистане Константин Злыгостев провёл рабочую встречу с директором центра развития креативной экономики АСИ Екатериной Черкес-заде. "В рамках встречи обсуждены перспективные проекты в сфере креативной экономики, потенциал экспорта продукции и услуг креативных индустрий и возможные направления сотрудничества", - говорится в сообщении, размещённом в Telegram-канале торгпредства. На встрече также присутствовали представители фонда развития инноваций и корпорации развития Республики Саха. Руководство Центра креативных индустрий находится в Узбекистане для участия во Всемирной конференции по креативной экономике (WCCE), которая проходит в Ташкенте 2-4 октября, добавили в торгпредстве.

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россия, узбекистан, аси, креативная экономика