https://1prime.ru/20241003/vengriya-851946271.html

"Тираническая система". Во Франции призвал Венгрию выйти из Евросоюза

"Тираническая система". Во Франции призвал Венгрию выйти из Евросоюза - 03.10.2024, ПРАЙМ

"Тираническая система". Во Франции призвал Венгрию выйти из Евросоюза

Лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо обвинил ЕС в тирании и призвал Венгрию покинуть союз после того, как ЕК решила подать иск против Будапешта из-за закона... | 03.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-03T16:35+0300

2024-10-03T16:35+0300

2024-10-03T16:35+0300

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МОСКВА, 3 окт - ПРАЙМ. Лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо обвинил ЕС в тирании и призвал Венгрию покинуть союз после того, как ЕК решила подать иск против Будапешта из-за закона "О защите суверенитета". Об этом политик написал в социальной сети Х."ЕС – это тираническая система! Тюрьма, которую надо разрушить как можно скорее! Венгрии лучше выйти из него!" - отметил Филиппо.Ранее Еврокомиссия выразила свое недовольство венгерским законом и обратилась к Венгрии за разъяснениями. Закон предусматривает создание Управления по защите суверенитета, чтобы предотвратить иностранное влияние на выборы и гарантировать суверенитет страны. Использование иностранного финансирования в избирательных кампаниях будет наказываться трехлетним тюремным заключением.Парламент Венгрии принял закон в 2023 году после обнаружения попыток финансирования парламентских выборов 2022 года из-за рубежа.

https://1prime.ru/20241002/vengriya-851918897.html

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