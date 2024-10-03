https://1prime.ru/20241003/vengriya-851946271.html
"Тираническая система". Во Франции призвал Венгрию выйти из Евросоюза
"Тираническая система". Во Франции призвал Венгрию выйти из Евросоюза - 03.10.2024, ПРАЙМ
"Тираническая система". Во Франции призвал Венгрию выйти из Евросоюза
Лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо обвинил ЕС в тирании и призвал Венгрию покинуть союз после того, как ЕК решила подать иск против Будапешта из-за закона... | 03.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-03T16:35+0300
2024-10-03T16:35+0300
2024-10-03T16:35+0300
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МОСКВА, 3 окт - ПРАЙМ. Лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо обвинил ЕС в тирании и призвал Венгрию покинуть союз после того, как ЕК решила подать иск против Будапешта из-за закона "О защите суверенитета". Об этом политик написал в социальной сети Х."ЕС – это тираническая система! Тюрьма, которую надо разрушить как можно скорее! Венгрии лучше выйти из него!" - отметил Филиппо.Ранее Еврокомиссия выразила свое недовольство венгерским законом и обратилась к Венгрии за разъяснениями. Закон предусматривает создание Управления по защите суверенитета, чтобы предотвратить иностранное влияние на выборы и гарантировать суверенитет страны. Использование иностранного финансирования в избирательных кампаниях будет наказываться трехлетним тюремным заключением.Парламент Венгрии принял закон в 2023 году после обнаружения попыток финансирования парламентских выборов 2022 года из-за рубежа.
https://1prime.ru/20241002/vengriya-851918897.html
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Политика, ЕС, ФРАНЦИЯ, ВЕНГРИЯ
"Тираническая система". Во Франции призвал Венгрию выйти из Евросоюза
Филиппо призвал Венгрию выйти из ЕС после подачи Еврокомиссией в суд на нее
МОСКВА, 3 окт - ПРАЙМ.
Лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо обвинил ЕС в тирании и призвал Венгрию покинуть союз после того, как ЕК решила подать иск против Будапешта из-за закона "О защите суверенитета". Об этом политик написал
в социальной сети Х.
"ЕС – это тираническая система! Тюрьма, которую надо разрушить как можно скорее! Венгрии лучше выйти из него!" - отметил Филиппо.
Ранее Еврокомиссия выразила свое недовольство венгерским законом и обратилась к Венгрии за разъяснениями. Закон предусматривает создание Управления по защите суверенитета, чтобы предотвратить иностранное влияние на выборы и гарантировать суверенитет страны. Использование иностранного финансирования в избирательных кампаниях будет наказываться трехлетним тюремным заключением.
Парламент Венгрии принял закон в 2023 году после обнаружения попыток финансирования парламентских выборов 2022 года из-за рубежа.
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