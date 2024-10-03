https://1prime.ru/20241003/vklady-851950298.html

Россиянам рассказали, когда надо предупредить банк о снятии денег со вклада

Россиянам рассказали, когда надо предупредить банк о снятии денег со вклада - 03.10.2024, ПРАЙМ

Россиянам рассказали, когда надо предупредить банк о снятии денег со вклада

Уведомление за несколько месяцев вкладчиком банка о намерении снять деньги с долгосрочного вклада могло бы способствовать формированию банками долгосрочных... | 03.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-03T18:53+0300

2024-10-03T18:53+0300

2024-10-03T18:53+0300

экономика

банки

банковский вклад

снятие денег

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МОСКВА, 3 окт - ПРАЙМ. Уведомление за несколько месяцев вкладчиком банка о намерении снять деньги с долгосрочного вклада могло бы способствовать формированию банками долгосрочных ресурсов для экономики РФ, считает вице-президент Ассоциации банков России Денис Липаев. "Можно обратиться и к международному опыту: это и возможность рассмотрения безотзывности отдельных долгосрочных вкладов свыше четырех лет, и внедрение так называемого периода охлаждения, только наоборот, когда вкладчик за три месяца, допустим, уведомляет банк, по долгосрочному именно вкладу, о желании снять деньги", - сказал Липаев в ходе обсуждения Основных направлений развития финансового рынка РФ на 2025 и на период 2026-2027 годов, организованного Аналитическим центром "Форум". Также, по его словам, притоку долгосрочных вкладов от населения могло бы содействовать дополнительное налоговое стимулирование со стороны Минфина. "Но пока эта позиция не поддерживается министерством финансов", - добавил он. Потенциально улучшить ситуацию, как он отметил, сможет система жилищных сбережений, законопроект о стимулировании которых в настоящее время находится на рассмотрении в Государственной Думе. "Пока вопрос поиска рыночных долгих денег и, желательно, дешевых не решится, банковское сообщество, как и прежде, как и в прошлом году мы это предлагали, приветствовало бы появление длительного финансирования со стороны регулятора, то есть не только по каким-то льготным программам, но, допустим, и по рыночным инструментам", - подчеркнул Липаев. При этом он добавил, что в условиях высоких "ставок денежного кредитного рынка" отсутствие "длинных и дешевых" денег "тормозит и ограничивает возможности банковского сектора в предоставлении этих самых долгосрочных кредитов, которые так нужны экономике".

https://1prime.ru/20240930/vklady-851856417.html

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банки, банковский вклад, снятие денег