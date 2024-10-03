https://1prime.ru/20241003/vlozheniya-851942518.html

Назван объем вложений физлиц в фондовый рынок Мосбиржи в сентябре

Назван объем вложений физлиц в фондовый рынок Мосбиржи в сентябре - 03.10.2024, ПРАЙМ

Назван объем вложений физлиц в фондовый рынок Мосбиржи в сентябре

Частные инвесторы в сентябре вложили 123,4 миллиарда рублей в инструменты фондового рынка на Мосбирже, число физлиц, имеющих брокерские счета на торговой... | 03.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-03T14:41+0300

2024-10-03T14:41+0300

2024-10-03T14:41+0300

экономика

мосбиржа

вложения

физлица

инвесторы

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МОСКВА, 3 окт - ПРАЙМ. Частные инвесторы в сентябре вложили 123,4 миллиарда рублей в инструменты фондового рынка на Мосбирже, число физлиц, имеющих брокерские счета на торговой площадке, в сентябре выросло на 437 тысяч человек, до 33,8 миллиона, говорится в сообщении биржи. "Суммарный объем вложений частных инвесторов на фондовом рынке Московской биржи в сентябре составил 123,4 миллиарда рублей. Физические лица сократили объем инвестиций в акции на 11,6 миллиарда рублей, нарастив при этом объем вложений в паи фондов до рекордных 70 миллиардов рублей. Объем инвестиций в облигации – 65,1 миллиарда рублей", - указывает биржа. Число физических лиц, имеющих брокерские счета на Московской бирже, по итогам сентября 2024 года составило 33,8 миллиона (+437 тысяч за сентябрь), ими открыто 61 миллион счетов (+1,1 миллиона за сентябрь). Сделки на Московской бирже в сентябре заключили 3,8 миллиона частных инвесторов. Доля физлиц в объеме торгов акциями составила 74,2%, в объеме торгов облигациями – 33,8%, на спот-рынке валюты – 8,3%, на срочном рынке – 59,3%, говорится в сообщении. Самыми популярными в портфелях частных инвесторов были обыкновенные и привилегированные акции Сбербанка (32% и 7% соответственно), акции "Лукойла" (16%), "Газпрома" (14%), "Роснефти" (6%), "Яндекса" (6%), привилегированные акции "Сургутнефтегаза" (6%), акции "Норникеля" (5%), "Новатэка" (4%) и Т-Банка (4%). Кроме того, количество индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) составило 5,86 миллиона. Торговый оборот на счетах ИИС в сентябре 2024 года составил 243,4 миллиарда рублей. В структуре оборота 71% - сделки с акциями, 9% - с облигациями и 20% - с паями фондов.

https://1prime.ru/20241002/mosbirzha-851924825.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мосбиржа, вложения, физлица, инвесторы