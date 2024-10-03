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Назван объем вложений физлиц в фондовый рынок Мосбиржи в сентябре - 03.10.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241003/vlozheniya-851942518.html
Назван объем вложений физлиц в фондовый рынок Мосбиржи в сентябре
Назван объем вложений физлиц в фондовый рынок Мосбиржи в сентябре - 03.10.2024, ПРАЙМ
Назван объем вложений физлиц в фондовый рынок Мосбиржи в сентябре
Частные инвесторы в сентябре вложили 123,4 миллиарда рублей в инструменты фондового рынка на Мосбирже, число физлиц, имеющих брокерские счета на торговой... | 03.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-03T14:41+0300
2024-10-03T14:41+0300
экономика
мосбиржа
вложения
физлица
инвесторы
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МОСКВА, 3 окт - ПРАЙМ. Частные инвесторы в сентябре вложили 123,4 миллиарда рублей в инструменты фондового рынка на Мосбирже, число физлиц, имеющих брокерские счета на торговой площадке, в сентябре выросло на 437 тысяч человек, до 33,8 миллиона, говорится в сообщении биржи. "Суммарный объем вложений частных инвесторов на фондовом рынке Московской биржи в сентябре составил 123,4 миллиарда рублей. Физические лица сократили объем инвестиций в акции на 11,6 миллиарда рублей, нарастив при этом объем вложений в паи фондов до рекордных 70 миллиардов рублей. Объем инвестиций в облигации – 65,1 миллиарда рублей", - указывает биржа. Число физических лиц, имеющих брокерские счета на Московской бирже, по итогам сентября 2024 года составило 33,8 миллиона (+437 тысяч за сентябрь), ими открыто 61 миллион счетов (+1,1 миллиона за сентябрь). Сделки на Московской бирже в сентябре заключили 3,8 миллиона частных инвесторов. Доля физлиц в объеме торгов акциями составила 74,2%, в объеме торгов облигациями – 33,8%, на спот-рынке валюты – 8,3%, на срочном рынке – 59,3%, говорится в сообщении. Самыми популярными в портфелях частных инвесторов были обыкновенные и привилегированные акции Сбербанка (32% и 7% соответственно), акции "Лукойла" (16%), "Газпрома" (14%), "Роснефти" (6%), "Яндекса" (6%), привилегированные акции "Сургутнефтегаза" (6%), акции "Норникеля" (5%), "Новатэка" (4%) и Т-Банка (4%). Кроме того, количество индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) составило 5,86 миллиона. Торговый оборот на счетах ИИС в сентябре 2024 года составил 243,4 миллиарда рублей. В структуре оборота 71% - сделки с акциями, 9% - с облигациями и 20% - с паями фондов.
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мосбиржа, вложения, физлица, инвесторы
Экономика, Мосбиржа, вложения, физлица, инвесторы
14:41 03.10.2024
 
Назван объем вложений физлиц в фондовый рынок Мосбиржи в сентябре

Физлица в сентябре вложили 123,4 млрд рублей в фондовый рынок Мосбиржи

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМосковская биржа
Московская биржа - ПРАЙМ, 1920, 03.10.2024
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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МОСКВА, 3 окт - ПРАЙМ. Частные инвесторы в сентябре вложили 123,4 миллиарда рублей в инструменты фондового рынка на Мосбирже, число физлиц, имеющих брокерские счета на торговой площадке, в сентябре выросло на 437 тысяч человек, до 33,8 миллиона, говорится в сообщении биржи.
"Суммарный объем вложений частных инвесторов на фондовом рынке Московской биржи в сентябре составил 123,4 миллиарда рублей. Физические лица сократили объем инвестиций в акции на 11,6 миллиарда рублей, нарастив при этом объем вложений в паи фондов до рекордных 70 миллиардов рублей. Объем инвестиций в облигации – 65,1 миллиарда рублей", - указывает биржа.
Число физических лиц, имеющих брокерские счета на Московской бирже, по итогам сентября 2024 года составило 33,8 миллиона (+437 тысяч за сентябрь), ими открыто 61 миллион счетов (+1,1 миллиона за сентябрь). Сделки на Московской бирже в сентябре заключили 3,8 миллиона частных инвесторов.
Доля физлиц в объеме торгов акциями составила 74,2%, в объеме торгов облигациями – 33,8%, на спот-рынке валюты – 8,3%, на срочном рынке – 59,3%, говорится в сообщении.
Мосбиржа.
Объем торгов на Мосбирже в сентябре снизился на четыре процента
Вчера, 18:08
Самыми популярными в портфелях частных инвесторов были обыкновенные и привилегированные акции Сбербанка (32% и 7% соответственно), акции "Лукойла" (16%), "Газпрома" (14%), "Роснефти" (6%), "Яндекса" (6%), привилегированные акции "Сургутнефтегаза" (6%), акции "Норникеля" (5%), "Новатэка" (4%) и Т-Банка (4%).
Кроме того, количество индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) составило 5,86 миллиона. Торговый оборот на счетах ИИС в сентябре 2024 года составил 243,4 миллиарда рублей. В структуре оборота 71% - сделки с акциями, 9% - с облигациями и 20% - с паями фондов.
 
ЭкономикаМосбиржавложенияфизлицаинвесторы
 
 
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