https://1prime.ru/20241003/youtube-851951146.html
YouTube с 15 октября увеличит максимальную длину Shorts
YouTube с 15 октября увеличит максимальную длину Shorts - 03.10.2024, ПРАЙМ
YouTube с 15 октября увеличит максимальную длину Shorts
Видеохостинг YouTube с 15 октября продлит максимальную длину коротких видео Shorts до трех минут с одной минуты, следует из пресс-релиза платформы. | 03.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-03T20:02+0300
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МОСКВА, 3 окт - ПРАЙМ. Видеохостинг YouTube с 15 октября продлит максимальную длину коротких видео Shorts до трех минут с одной минуты, следует из пресс-релиза платформы. В сообщении сказано, что начиная с 15 октября пользователи смогут загружать Shorts продолжительностью до трех минут. "Эта функция была самой востребованной среди создателей, поэтому мы рады предоставить вам больше возможностей рассказать свою историю", — сказано в сообщении. Видеохостинг также представит функцию, позволяющую демонстрировать меньше Shorts в главной ленте. Кроме того, пользователям станут доступны шаблоны, облегчающие создание видео. Также YouTube упростил создание ремиксов с существующими видео.
https://1prime.ru/20241003/openai-851950964.html
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youtube, видеохостинг
YouTube с 15 октября увеличит максимальную длину Shorts
YouTube с 15 октября увеличит максимальную длину Shorts до трех минут
МОСКВА, 3 окт - ПРАЙМ. Видеохостинг YouTube с 15 октября продлит максимальную длину коротких видео Shorts до трех минут с одной минуты, следует из пресс-релиза платформы.
В сообщении сказано, что начиная с 15 октября пользователи смогут загружать Shorts продолжительностью до трех минут.
"Эта функция была самой востребованной среди создателей, поэтому мы рады предоставить вам больше возможностей рассказать свою историю", — сказано в сообщении.
Видеохостинг также представит функцию, позволяющую демонстрировать меньше Shorts в главной ленте.
Кроме того, пользователям станут доступны шаблоны, облегчающие создание видео. Также YouTube упростил создание ремиксов с существующими видео.
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