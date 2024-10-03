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Юань в начале торгов на Мосбирже обновил максимум за год
Юань в начале торгов на Мосбирже обновил максимум за год - 03.10.2024, ПРАЙМ
Юань в начале торгов на Мосбирже обновил максимум за год
Курс рубля снижается в начале торгов против юаня: курс китайской валюты достигает 13,53 рубля, впервые с 11 октября прошлого года, следует из данных Московской... | 03.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-03T10:12+0300
2024-10-03T10:12+0300
2024-10-03T10:12+0300
юань
мосбиржа
usd/rub - курс доллара к рублю
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МОСКВА, 3 окт - ПРАЙМ. Курс рубля снижается в начале торгов против юаня: курс китайской валюты достигает 13,53 рубля, впервые с 11 октября прошлого года, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 10.03 мск повышается на 3 копейки к предыдущему закрытию, до 13,53 рубля. На старте торгов стоимость китайской валюты снижалась на 1 копейку, но затем перешла к росту.
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юань, мосбиржа
юань, Мосбиржа, USD/RUB - Курс доллара к рублю
Юань в начале торгов на Мосбирже обновил максимум за год
Мосбиржа: курс юаня в начале торгов растёт до 13,53 рублей, впервые почти за год
МОСКВА, 3 окт - ПРАЙМ. Курс рубля снижается в начале торгов против юаня: курс китайской валюты достигает 13,53 рубля, впервые с 11 октября прошлого года, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 10.03 мск повышается на 3 копейки к предыдущему закрытию, до 13,53 рубля. На старте торгов стоимость китайской валюты снижалась на 1 копейку, но затем перешла к росту.