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"Это предательство". На Западе сделали неожиданное заявление о Зеленском - 03.10.2024, ПРАЙМ
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"Это предательство". На Западе сделали неожиданное заявление о Зеленском
"Это предательство". На Западе сделали неожиданное заявление о Зеленском - 03.10.2024, ПРАЙМ
"Это предательство". На Западе сделали неожиданное заявление о Зеленском
Владимир Зеленский очень поздно отдал украинским военным приказ покинуть Угледар и тем самым фактически предал их. Такое мнение выразил британский эксперт... | 03.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-03T23:20+0300
2024-10-03T23:20+0300
политика
украина
владимир зеленский
всу
сво
александр сырский
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МОСКВА, 3 окт — ПРАЙМ. Владимир Зеленский очень поздно отдал украинским военным приказ покинуть Угледар и тем самым фактически предал их. Такое мнение выразил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.На его взгляд, "это было предательство этих украинских солдат со стороны их высшего командования". "Если однажды Зеленский и (главком ВСУ Александр — ред.) Сырский будут призваны к ответу за то, что произошло, то они заслуживают этого в любом случае", — считает Меркурис.Он подчеркнул, что приказ об отходе ВСУ из Угледара был отдан в самый последний момент, поэтому украинские подразделения просто не смогли покинуть позиции.Эксперт добавил, что большинство подразделений ВСУ измотаны и испытывают дефицит воды и пищи.В Минобороны России в четверг сообщили, что Вооруженные силы РФ взяли под контроль город Угледар в Донецкой народной республике. Этот город являлся последним крупным опорным пунктом украинских войск на Южнодонецком направлении. Российские войска получили возможность вести наступление на Великую Новоселку на границе с Запорожской областью и Курахово, где ВСУ оборудовали мощные линии обороны. Освобождение Угледара также целиком обезопасило трассу Донецк — Мариуполь и вывело из-под удара Волноваху.
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украина, владимир зеленский, всу, сво, александр сырский
Политика, УКРАИНА, Владимир Зеленский, ВСУ, СВО, Александр Сырский
23:20 03.10.2024
 
"Это предательство". На Западе сделали неожиданное заявление о Зеленском

Меркурис: Зеленский предал ВСУ, бросив военных в Угледаре

© Фото : The Presidential Office of UkraineПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 03.10.2024
© Фото : The Presidential Office of Ukraine
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МОСКВА, 3 окт — ПРАЙМ. Владимир Зеленский очень поздно отдал украинским военным приказ покинуть Угледар и тем самым фактически предал их. Такое мнение выразил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.
На его взгляд, "это было предательство этих украинских солдат со стороны их высшего командования".
"Если однажды Зеленский и (главком ВСУ Александр — ред.) Сырский будут призваны к ответу за то, что произошло, то они заслуживают этого в любом случае", — считает Меркурис.
Он подчеркнул, что приказ об отходе ВСУ из Угледара был отдан в самый последний момент, поэтому украинские подразделения просто не смогли покинуть позиции.
Эксперт добавил, что большинство подразделений ВСУ измотаны и испытывают дефицит воды и пищи.
В Минобороны России в четверг сообщили, что Вооруженные силы РФ взяли под контроль город Угледар в Донецкой народной республике. Этот город являлся последним крупным опорным пунктом украинских войск на Южнодонецком направлении. Российские войска получили возможность вести наступление на Великую Новоселку на границе с Запорожской областью и Курахово, где ВСУ оборудовали мощные линии обороны. Освобождение Угледара также целиком обезопасило трассу Донецк — Мариуполь и вывело из-под удара Волноваху.
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ПолитикаУКРАИНАВладимир ЗеленскийВСУСВОАлександр Сырский
 
 
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