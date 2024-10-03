https://1prime.ru/20241003/zelenskiy-851952169.html

"Это предательство". На Западе сделали неожиданное заявление о Зеленском

"Это предательство". На Западе сделали неожиданное заявление о Зеленском - 03.10.2024, ПРАЙМ

"Это предательство". На Западе сделали неожиданное заявление о Зеленском

Владимир Зеленский очень поздно отдал украинским военным приказ покинуть Угледар и тем самым фактически предал их. Такое мнение выразил британский эксперт... | 03.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-03T23:20+0300

2024-10-03T23:20+0300

2024-10-03T23:20+0300

политика

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МОСКВА, 3 окт — ПРАЙМ. Владимир Зеленский очень поздно отдал украинским военным приказ покинуть Угледар и тем самым фактически предал их. Такое мнение выразил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.На его взгляд, "это было предательство этих украинских солдат со стороны их высшего командования". "Если однажды Зеленский и (главком ВСУ Александр — ред.) Сырский будут призваны к ответу за то, что произошло, то они заслуживают этого в любом случае", — считает Меркурис.Он подчеркнул, что приказ об отходе ВСУ из Угледара был отдан в самый последний момент, поэтому украинские подразделения просто не смогли покинуть позиции.Эксперт добавил, что большинство подразделений ВСУ измотаны и испытывают дефицит воды и пищи.В Минобороны России в четверг сообщили, что Вооруженные силы РФ взяли под контроль город Угледар в Донецкой народной республике. Этот город являлся последним крупным опорным пунктом украинских войск на Южнодонецком направлении. Российские войска получили возможность вести наступление на Великую Новоселку на границе с Запорожской областью и Курахово, где ВСУ оборудовали мощные линии обороны. Освобождение Угледара также целиком обезопасило трассу Донецк — Мариуполь и вывело из-под удара Волноваху.

https://1prime.ru/20241003/zelenskiy-851946643.html

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украина, владимир зеленский, всу, сво, александр сырский