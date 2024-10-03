https://1prime.ru/20241003/zelenskiy-851952169.html
"Это предательство". На Западе сделали неожиданное заявление о Зеленском
"Это предательство". На Западе сделали неожиданное заявление о Зеленском - 03.10.2024, ПРАЙМ
"Это предательство". На Западе сделали неожиданное заявление о Зеленском
Владимир Зеленский очень поздно отдал украинским военным приказ покинуть Угледар и тем самым фактически предал их. Такое мнение выразил британский эксперт... | 03.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-03T23:20+0300
2024-10-03T23:20+0300
2024-10-03T23:20+0300
политика
украина
владимир зеленский
всу
сво
александр сырский
https://cdnn.1prime.ru/img/84184/29/841842900_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_369f2c677f5fd1439b55968e4aeb61b0.jpg
МОСКВА, 3 окт — ПРАЙМ. Владимир Зеленский очень поздно отдал украинским военным приказ покинуть Угледар и тем самым фактически предал их. Такое мнение выразил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.На его взгляд, "это было предательство этих украинских солдат со стороны их высшего командования". "Если однажды Зеленский и (главком ВСУ Александр — ред.) Сырский будут призваны к ответу за то, что произошло, то они заслуживают этого в любом случае", — считает Меркурис.Он подчеркнул, что приказ об отходе ВСУ из Угледара был отдан в самый последний момент, поэтому украинские подразделения просто не смогли покинуть позиции.Эксперт добавил, что большинство подразделений ВСУ измотаны и испытывают дефицит воды и пищи.В Минобороны России в четверг сообщили, что Вооруженные силы РФ взяли под контроль город Угледар в Донецкой народной республике. Этот город являлся последним крупным опорным пунктом украинских войск на Южнодонецком направлении. Российские войска получили возможность вести наступление на Великую Новоселку на границе с Запорожской областью и Курахово, где ВСУ оборудовали мощные линии обороны. Освобождение Угледара также целиком обезопасило трассу Донецк — Мариуполь и вывело из-под удара Волноваху.
https://1prime.ru/20241003/zelenskiy-851946643.html
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84184/29/841842900_0:0:2668:2001_1920x0_80_0_0_cabcda358b025ca2c619112fff9705c0.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, владимир зеленский, всу, сво, александр сырский
Политика, УКРАИНА, Владимир Зеленский, ВСУ, СВО, Александр Сырский
"Это предательство". На Западе сделали неожиданное заявление о Зеленском
Меркурис: Зеленский предал ВСУ, бросив военных в Угледаре
МОСКВА, 3 окт — ПРАЙМ.
Владимир Зеленский очень поздно отдал украинским военным приказ покинуть Угледар и тем самым фактически предал их. Такое мнение выразил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге
на YouTube.
На его взгляд, "это было предательство этих украинских солдат со стороны их высшего командования".
"Если однажды Зеленский и (главком ВСУ Александр — ред.) Сырский будут призваны к ответу за то, что произошло, то они заслуживают этого в любом случае", — считает Меркурис.
Он подчеркнул, что приказ об отходе ВСУ из Угледара был отдан в самый последний момент, поэтому украинские подразделения просто не смогли покинуть позиции.
Эксперт добавил, что большинство подразделений ВСУ измотаны и испытывают дефицит воды и пищи.
В Минобороны России в четверг сообщили, что Вооруженные силы РФ взяли под контроль город Угледар в Донецкой народной республике. Этот город являлся последним крупным опорным пунктом украинских войск на Южнодонецком направлении. Российские войска получили возможность вести наступление на Великую Новоселку на границе с Запорожской областью и Курахово, где ВСУ оборудовали мощные линии обороны. Освобождение Угледара также целиком обезопасило трассу Донецк — Мариуполь и вывело из-под удара Волноваху.
"Политическое безумие". Решение Зеленского по ВСУ вызвало недоумение в США