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"Борются за урожай": глава Алтайского края назвал объемы урожая зерновых

"Борются за урожай": глава Алтайского края назвал объемы урожая зерновых - 03.10.2024, ПРАЙМ

"Борются за урожай": глава Алтайского края назвал объемы урожая зерновых

Около 5,5 миллионов тонн зерновых и зернобобовых планируют собрать в Алтайском крае, сообщил губернатор Виктор Томенко. | 03.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-03T12:51+0300

2024-10-03T12:51+0300

2024-10-03T12:51+0300

алтай

урожай

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БАРНАУЛ, 3 окт – ПРАЙМ. Около 5,5 миллионов тонн зерновых и зернобобовых планируют собрать в Алтайском крае, сообщил губернатор Виктор Томенко. "Четыре с половиной миллиона тонн зерновых, зернобобовых собрано в первоначально оприходованном весе, мы еще раз с министерством сельского хозяйства РФ внимательно оценили, страна ждет от нас примерно 5,5 миллионов тонн зерновых, зернобобовых. Учитывая, что 80% площадей убрано, и погода нам пока позволяет, думаю, что этот показатель мы выполним", - сообщил Томенко во время встречи с зампредседателя правительства РФ Дмитрием Патрушевым. Губернатор отметил, что, к сожалению, произошло снижение качества зерна. В регионе стало меньше зерна третьего класса, однако, доля четвертого класса поднялась. Томенко добавил, что из-за сильных дождей в регионе был объявлен режим ЧС. По словам главы региона, аграрии "борются за урожай".

https://1prime.ru/20241002/urozhay-851909311.html

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алтай, урожай