https://1prime.ru/20241003/zima-851936159.html

Эксперт рассказал, как правильно подготовить автомобиль к зиме

Эксперт рассказал, как правильно подготовить автомобиль к зиме - 03.10.2024, ПРАЙМ

Эксперт рассказал, как правильно подготовить автомобиль к зиме

Детали любого автомобиля в холодное время года вынуждены работать под большой нагрузкой. Именно поэтому особенно важно правильно подготовить свое транспортное... | 03.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-03T10:08+0300

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2024-10-03T10:08+0300

зима

эксперт

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МОСКВА, 3 окт - ПРАЙМ. Детали любого автомобиля в холодное время года вынуждены работать под большой нагрузкой. Именно поэтому особенно важно правильно подготовить свое транспортное средство к холодам, считает директор автомобильного маркетплейса Fresh Максим Рязанов. Об этом он рассказал "Ленте.ру".Автоэксперт посоветовал обратить внимание на состояние подвески и рулевого колеса, а также провести ряд замен - свечей зажигания и тормозных колодок. В этом вопросе Рязанов призвал обратиться к профессионалам.Кроме того, эксперт подчеркнул, что в замене могут нуждаться фильтры и технические жидкости - например, моторное масло и антифриз. Также не стоит забывать об обработке замков и уплотнителей специальными растворами от замерзания. Для лобового стекла Рязанов посоветовал использовать состав "антидождь"."Также необходимо проверить заряд аккумулятора, надежность работы стартера, а также повреждения лакокрасочного покрытия кузова", - напомнил эксперт, добавив, что уязвимые места нуждаются в антикоррозийной обработке.

https://1prime.ru/20241003/avto-851935929.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

зима, эксперт