Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Эксперт рассказал, как правильно подготовить автомобиль к зиме - 03.10.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20241003/zima-851936159.html
Эксперт рассказал, как правильно подготовить автомобиль к зиме
Эксперт рассказал, как правильно подготовить автомобиль к зиме - 03.10.2024, ПРАЙМ
Эксперт рассказал, как правильно подготовить автомобиль к зиме
Детали любого автомобиля в холодное время года вынуждены работать под большой нагрузкой. Именно поэтому особенно важно правильно подготовить свое транспортное... | 03.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-03T10:08+0300
2024-10-03T10:08+0300
зима
эксперт
https://cdnn.1prime.ru/img/83630/51/836305122_0:198:3051:1914_1920x0_80_0_0_ffb2762401abd418ad0d3bb9485595e9.jpg
МОСКВА, 3 окт - ПРАЙМ. Детали любого автомобиля в холодное время года вынуждены работать под большой нагрузкой. Именно поэтому особенно важно правильно подготовить свое транспортное средство к холодам, считает директор автомобильного маркетплейса Fresh Максим Рязанов. Об этом он рассказал "Ленте.ру".Автоэксперт посоветовал обратить внимание на состояние подвески и рулевого колеса, а также провести ряд замен - свечей зажигания и тормозных колодок. В этом вопросе Рязанов призвал обратиться к профессионалам.Кроме того, эксперт подчеркнул, что в замене могут нуждаться фильтры и технические жидкости - например, моторное масло и антифриз. Также не стоит забывать об обработке замков и уплотнителей специальными растворами от замерзания. Для лобового стекла Рязанов посоветовал использовать состав "антидождь"."Также необходимо проверить заряд аккумулятора, надежность работы стартера, а также повреждения лакокрасочного покрытия кузова", - напомнил эксперт, добавив, что уязвимые места нуждаются в антикоррозийной обработке.
https://1prime.ru/20241003/avto-851935929.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83630/51/836305122_160:0:2891:2048_1920x0_80_0_0_6e795d55ed8d2872e11cf3ef649316ab.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
зима, эксперт
зима, Эксперт
10:08 03.10.2024
 
Эксперт рассказал, как правильно подготовить автомобиль к зиме

Рязанов: перед похолоданием необходимо проверить состояние авто и заменить ряд деталей

© РИА Новости . Илья Наймушин | Перейти в медиабанкЗима, автомобиль
Зима, автомобиль - ПРАЙМ, 1920, 03.10.2024
© РИА Новости . Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 3 окт - ПРАЙМ. Детали любого автомобиля в холодное время года вынуждены работать под большой нагрузкой. Именно поэтому особенно важно правильно подготовить свое транспортное средство к холодам, считает директор автомобильного маркетплейса Fresh Максим Рязанов. Об этом он рассказал "Ленте.ру".
Автоэксперт посоветовал обратить внимание на состояние подвески и рулевого колеса, а также провести ряд замен - свечей зажигания и тормозных колодок. В этом вопросе Рязанов призвал обратиться к профессионалам.
Кроме того, эксперт подчеркнул, что в замене могут нуждаться фильтры и технические жидкости - например, моторное масло и антифриз. Также не стоит забывать об обработке замков и уплотнителей специальными растворами от замерзания. Для лобового стекла Рязанов посоветовал использовать состав "антидождь".
"Также необходимо проверить заряд аккумулятора, надежность работы стартера, а также повреждения лакокрасочного покрытия кузова", - напомнил эксперт, добавив, что уязвимые места нуждаются в антикоррозийной обработке.
Открытие первого международного центра китайских автомобилей Москва-Тянья - ПРАЙМ, 1920, 03.10.2024
Россияне бросились скупать автомобили марок, ушедших из страны
10:00
 
зимаЭксперт
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала