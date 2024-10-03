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Эксперт рассказал, как правильно подготовить автомобиль к зиме
Эксперт рассказал, как правильно подготовить автомобиль к зиме - 03.10.2024, ПРАЙМ
Эксперт рассказал, как правильно подготовить автомобиль к зиме
Детали любого автомобиля в холодное время года вынуждены работать под большой нагрузкой. Именно поэтому особенно важно правильно подготовить свое транспортное... | 03.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-03T10:08+0300
2024-10-03T10:08+0300
2024-10-03T10:08+0300
зима
эксперт
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МОСКВА, 3 окт - ПРАЙМ. Детали любого автомобиля в холодное время года вынуждены работать под большой нагрузкой. Именно поэтому особенно важно правильно подготовить свое транспортное средство к холодам, считает директор автомобильного маркетплейса Fresh Максим Рязанов. Об этом он рассказал "Ленте.ру".Автоэксперт посоветовал обратить внимание на состояние подвески и рулевого колеса, а также провести ряд замен - свечей зажигания и тормозных колодок. В этом вопросе Рязанов призвал обратиться к профессионалам.Кроме того, эксперт подчеркнул, что в замене могут нуждаться фильтры и технические жидкости - например, моторное масло и антифриз. Также не стоит забывать об обработке замков и уплотнителей специальными растворами от замерзания. Для лобового стекла Рязанов посоветовал использовать состав "антидождь"."Также необходимо проверить заряд аккумулятора, надежность работы стартера, а также повреждения лакокрасочного покрытия кузова", - напомнил эксперт, добавив, что уязвимые места нуждаются в антикоррозийной обработке.
https://1prime.ru/20241003/avto-851935929.html
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зима, эксперт
Эксперт рассказал, как правильно подготовить автомобиль к зиме
Рязанов: перед похолоданием необходимо проверить состояние авто и заменить ряд деталей
МОСКВА, 3 окт - ПРАЙМ.
Детали любого автомобиля в холодное время года вынуждены работать под большой нагрузкой. Именно поэтому особенно важно правильно подготовить свое транспортное средство к холодам, считает директор автомобильного маркетплейса Fresh Максим Рязанов. Об этом он рассказал "Ленте.ру
".
Автоэксперт посоветовал обратить внимание на состояние подвески и рулевого колеса, а также провести ряд замен - свечей зажигания и тормозных колодок. В этом вопросе Рязанов призвал обратиться к профессионалам.
Кроме того, эксперт подчеркнул, что в замене могут нуждаться фильтры и технические жидкости - например, моторное масло и антифриз. Также не стоит забывать об обработке замков и уплотнителей специальными растворами от замерзания. Для лобового стекла Рязанов посоветовал использовать состав "антидождь".
"Также необходимо проверить заряд аккумулятора, надежность работы стартера, а также повреждения лакокрасочного покрытия кузова", - напомнил эксперт, добавив, что уязвимые места нуждаются в антикоррозийной обработке.
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