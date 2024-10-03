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Золото дорожает на ожиданиях решений ФРС США и геополитических опасениях
Золото дорожает на ожиданиях решений ФРС США и геополитических опасениях - 03.10.2024, ПРАЙМ
Золото дорожает на ожиданиях решений ФРС США и геополитических опасениях
Стоимость золота растет в четверг вечером на ожидании смягчения политики Федеральной резервной системы (ФРС) США и опасениях вокруг геополитических конфликтов,... | 03.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-03T20:35+0300
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МОСКВА, 3 окт - ПРАЙМ. Стоимость золота растет в четверг вечером на ожидании смягчения политики Федеральной резервной системы (ФРС) США и опасениях вокруг геополитических конфликтов, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 20.25 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex увеличивается на 11,85 доллара, или на 0,44% - до 2 681,55 долларов за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дорожает на 1,69%, до 32,458 доллара за унцию. Аналитики ожидают дальнейшего смягчения политики ФРС США. Большинство экспертов, опрошенных CME Group (66,7%), предполагают снижение учетной ставки до 4,5-4,75% по итогам следующего заседания в ноябре, остальные - до 4,25-4,5%. Снижение учетной ставки может ослабить курс доллара, что, в свою очередь, поддержит котировки золота. Кроме того, мировые рынки продолжают следить за развитием конфликтов между странами Ближнего Востока, в случае эскалации цена на золото как на надежный актив вырастет в связи с увеличением спроса на него.
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биржевые торги, биржевые цены на золото, биржа comex
Экономика, биржевые торги, биржевые цены на золото, биржа Comex
Золото дорожает на ожиданиях решений ФРС США и геополитических опасениях
Золото дорожает на 0,44% на ожиданиях решений ФРС и геополитических опасениях
МОСКВА, 3 окт - ПРАЙМ. Стоимость золота растет в четверг вечером на ожидании смягчения политики Федеральной резервной системы (ФРС) США и опасениях вокруг геополитических конфликтов, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 20.25 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex увеличивается на 11,85 доллара, или на 0,44% - до 2 681,55 долларов за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дорожает на 1,69%, до 32,458 доллара за унцию.
Аналитики ожидают дальнейшего смягчения политики ФРС США. Большинство экспертов, опрошенных CME Group (66,7%), предполагают снижение учетной ставки до 4,5-4,75% по итогам следующего заседания в ноябре, остальные - до 4,25-4,5%. Снижение учетной ставки может ослабить курс доллара, что, в свою очередь, поддержит котировки золота.
Кроме того, мировые рынки продолжают следить за развитием конфликтов между странами Ближнего Востока, в случае эскалации цена на золото как на надежный актив вырастет в связи с увеличением спроса на него.
Вместо золота: "металл здоровой экономики" вступает в свои права