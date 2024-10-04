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"Аэрофлот" перенес рейс в Тегеран с вечера на утро
"Аэрофлот" перенес рейс в Тегеран с вечера на утро - 04.10.2024, ПРАЙМ
"Аэрофлот" перенес рейс в Тегеран с вечера на утро
Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" перенесла ближайший рейс из Москвы в Тегеран с вечера субботы на утро воскресенья на фоне рекомендаций Росавиации... | 04.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-04T15:02+0300
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МОСКВА, 4 окт - ПРАЙМ. Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" перенесла ближайший рейс из Москвы в Тегеран с вечера субботы на утро воскресенья на фоне рекомендаций Росавиации по "окнам" для полетов через воздушное пространство Израиля, Ирана и Ирака, заметило РИА Новости на онлайн-табло перевозчика. "Аэрофлот" в среду сообщил об отмене рейса SU514 Москва - Тегеран за 2 октября и обратного рейса SU515 за 3 октября в связи с закрытием аэропорта Тегеран. Следующий после этого ближайший рейс "Аэрофлота" из Москвы в Тегеран был запланирован на 5 октября на 22.50 мск. Росавиация в четверг сообщила РИА Новости, что до 3 ноября рекомендует авиакомпаниям выполнять полеты в воздушном пространстве Израиля, Ирана и Ирака с 09.00 до 19.00 мск. Согласно онлайн расписанию "Аэрофлота", ближайший рейс из Москвы в Тегеран перенесен с субботы на воскресенье, 6 октября, на 9.00 мск. Ближайший после корректировок расписания, объявленных в среду, обратный рейс российской авиакомпании из Тегерана в Москву был запланирован на 6 октября на 4.55 местного времени. Он запланирован на тот же день, но на 14.55 местного времени.
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россия, иран, авиаперевозки, росавиация
РОССИЯ, ИРАН, авиаперевозки, Росавиация
"Аэрофлот" перенес рейс в Тегеран с вечера на утро
"Аэрофлот" перенес рейс в Тегеран с вечера на утро на фоне указаний Росавиации
МОСКВА, 4 окт - ПРАЙМ. Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" перенесла ближайший рейс из Москвы в Тегеран с вечера субботы на утро воскресенья на фоне рекомендаций Росавиации по "окнам" для полетов через воздушное пространство Израиля, Ирана и Ирака, заметило РИА Новости на онлайн-табло перевозчика.
"Аэрофлот" в среду сообщил об отмене рейса SU514 Москва - Тегеран за 2 октября и обратного рейса SU515 за 3 октября в связи с закрытием аэропорта Тегеран. Следующий после этого ближайший рейс "Аэрофлота" из Москвы в Тегеран был запланирован на 5 октября на 22.50 мск.
Росавиация в четверг сообщила РИА Новости, что до 3 ноября рекомендует авиакомпаниям выполнять полеты в воздушном пространстве Израиля, Ирана и Ирака с 09.00 до 19.00 мск.
Согласно онлайн расписанию "Аэрофлота", ближайший рейс из Москвы в Тегеран перенесен с субботы на воскресенье, 6 октября, на 9.00 мск.
Ближайший после корректировок расписания, объявленных в среду, обратный рейс российской авиакомпании из Тегерана в Москву был запланирован на 6 октября на 4.55 местного времени. Он запланирован на тот же день, но на 14.55 местного времени.
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