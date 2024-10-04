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Российский рынок акций снизился за неделю на 1,9 процента
Российский рынок акций снизился за неделю на 1,9 процента - 04.10.2024, ПРАЙМ
Российский рынок акций снизился за неделю на 1,9 процента
Российский рынок акций в основную торговую сессию поднялся на 0,8%, но упал за неделю на 1,9% по основному индексу, следует из данных Московской биржи. | 04.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-04T19:11+0300
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МОСКВА, 4 окт - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию поднялся на 0,8%, но упал за неделю на 1,9% по основному индексу, следует из данных Московской биржи. Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов повысился на 0,80%, до 2804,62 пункта, индекс Мосбиржи в юанях – тоже на 0,80% до 961,59 пункта, долларовый РТС – на 0,96%, до 931,29 пункта. За неделю индекс Мосбиржи упал на 1,88%, индекс Мосбиржи в юанях – на 3,08%, РТС - на 4,11%.
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биржевые торги, российский рынок акций, индекс мосбиржи, индекс ртс
Экономика, биржевые торги, российский рынок акций, индекс Мосбиржи, индекс РТС
Российский рынок акций снизился за неделю на 1,9 процента
Российский рынок акций в пятницу вырос на 0,8%, но снизился за неделю на 1,9%
МОСКВА, 4 окт - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию поднялся на 0,8%, но упал за неделю на 1,9% по основному индексу, следует из данных Московской биржи.
Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов повысился на 0,80%, до 2804,62 пункта, индекс Мосбиржи в юанях – тоже на 0,80% до 961,59 пункта, долларовый РТС – на 0,96%, до 931,29 пункта.
За неделю индекс Мосбиржи упал на 1,88%, индекс Мосбиржи в юанях – на 3,08%, РТС - на 4,11%.
Курс юаня на Мосбирже вырос по итогам торговой недели на 17 копеек