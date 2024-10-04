https://1prime.ru/20241004/aktsii-852001927.html

Российский рынок акций снизился за неделю на 1,9 процента

Российский рынок акций снизился за неделю на 1,9 процента - 04.10.2024, ПРАЙМ

Российский рынок акций снизился за неделю на 1,9 процента

Российский рынок акций в основную торговую сессию поднялся на 0,8%, но упал за неделю на 1,9% по основному индексу, следует из данных Московской биржи. | 04.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-04T19:11+0300

2024-10-04T19:11+0300

2024-10-04T19:11+0300

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МОСКВА, 4 окт - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию поднялся на 0,8%, но упал за неделю на 1,9% по основному индексу, следует из данных Московской биржи. Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов повысился на 0,80%, до 2804,62 пункта, индекс Мосбиржи в юанях – тоже на 0,80% до 961,59 пункта, долларовый РТС – на 0,96%, до 931,29 пункта. За неделю индекс Мосбиржи упал на 1,88%, индекс Мосбиржи в юанях – на 3,08%, РТС - на 4,11%.

https://1prime.ru/20241004/yuan-852001814.html

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биржевые торги, российский рынок акций, индекс мосбиржи, индекс ртс