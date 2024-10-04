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В De Beers заявили, что пик добычи алмазов в мировой промышленности пройден

В De Beers заявили, что пик добычи алмазов в мировой промышленности пройден - 04.10.2024, ПРАЙМ

В De Beers заявили, что пик добычи алмазов в мировой промышленности пройден

Пик добычи природных алмазов в мировой промышленности пройден, наблюдается тенденция к снижению объемов мировой добычи, сообщил генеральный директор группы De... | 04.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-04T20:29+0300

2024-10-04T20:29+0300

2024-10-04T20:29+0300

экономика

алмазы

добыча алмазов

промышленность

de beers

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МОСКВА, 4 окт – ПРАЙМ. Пик добычи природных алмазов в мировой промышленности пройден, наблюдается тенденция к снижению объемов мировой добычи, сообщил генеральный директор группы De Beers Мозес Мадондо. "Мы должны признать, что пик предложения алмазов уже пройден… Существует тенденция к снижению объемов мировой добычи. Сокращение предложения может создать возможности для повышения цен на алмазы", - сказал он на выставке Joburg Indaba в Йоханнесбурге, его слова приводит журнал Mining Weekly. По мнению Мадондо, снижение производства алмазов произойдет в четыре этапа. Сначала ожидается немедленное сокращение из-за закрытия нескольких шахт и снижения объемов производства в условиях сложного рынка. Затем до 2026 года будет незначительное увеличение предложения, после чего начнется новое снижение, когда ключевые шахты в Канаде прекратят работу. С 2028 года поставки будут быстро снижаться из-за закрытия шахт в Канаде и России, а затем ожидается стабильное снижение на 1% в год до 2040 года, с частичной компенсацией за счет перезапуска шахты "Мир" в России и увеличения объемов на Джваненг в Ботсване. "Несмотря на обширную разведку, в 21-м веке было сделано только одно коммерческое открытие - рудник Луэле в Анголе", - добавил гендиректор De Beers. Группа будет в будущем концентрироваться на производстве искусственных алмазов. Однако компания отойдет от их производства для ювелирного рынка и сконцентрируется на камнях для промышленности и сектора высоких технологий, вроде суперкомпьютеров, рассказал Мадондо. При этом он отметил, что средняя цена двухкаратного природного алмаза за последние несколько лет росла на 1% в год, в то время как средняя розничная цена двухкаратного искусственного алмаза за тот же период снижалась на 25% в год, а их оптовая цена упала на 36%. Международная корпорация De Beers занимается добычей, обработкой и продажей природных алмазов, а также производством синтетических алмазов для промышленных целей. Основана в 1888 году в ЮАР. Штат компании составляет около 20 тысяч человек.

https://1prime.ru/20240917/almazy-851623992.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

алмазы, добыча алмазов, промышленность, de beers