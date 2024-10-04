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"Гарантий нет". На Западе признали бессилие перед Израилем

"Гарантий нет". На Западе признали бессилие перед Израилем - 04.10.2024, ПРАЙМ

"Гарантий нет". На Западе признали бессилие перед Израилем

Евросоюз признает, что практически никак не может повлиять на ответ властей Израиля на ракетную атаку Ирана, сообщает издание Financial Times, ссылаясь на... | 04.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-04T08:44+0300

2024-10-04T08:44+0300

2024-10-04T08:44+0300

политика

израиль

иран

ес

ракетные удары

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МОСКВА, 4 окт - ПРАЙМ. Евросоюз признает, что практически никак не может повлиять на ответ властей Израиля на ракетную атаку Ирана, сообщает издание Financial Times, ссылаясь на европейских дипломатов. "Один европейский дипломат сказал, что Израиль попросили воздержаться от атаки на нефтяную или ядерную инфраструктуру Ирана, но нет никаких гарантий, что страна выполнит эту просьбу", - передает слова источника газета. FT также приводит заявление высокопоставленного европейского дипломата о том, что столь ничтожное влияние на события на Ближнем Востоке является для Евросоюза удручающим. "Это привносит некоторый пессимизм, некоторый фатализм в наши обсуждения по этому вопросу", - заключил он.

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израиль, иран, ес, ракетные удары