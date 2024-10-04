https://1prime.ru/20241004/ataka-851957126.html
"Гарантий нет". На Западе признали бессилие перед Израилем
"Гарантий нет". На Западе признали бессилие перед Израилем - 04.10.2024, ПРАЙМ
"Гарантий нет". На Западе признали бессилие перед Израилем
Евросоюз признает, что практически никак не может повлиять на ответ властей Израиля на ракетную атаку Ирана, сообщает издание Financial Times, ссылаясь на... | 04.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-04T08:44+0300
2024-10-04T08:44+0300
2024-10-04T08:44+0300
политика
израиль
иран
ес
ракетные удары
https://cdnn.1prime.ru/img/83916/93/839169311_0:116:3103:1861_1920x0_80_0_0_e5525e94ead353104725ff9c514c7380.jpg
МОСКВА, 4 окт - ПРАЙМ. Евросоюз признает, что практически никак не может повлиять на ответ властей Израиля на ракетную атаку Ирана, сообщает издание Financial Times, ссылаясь на европейских дипломатов. "Один европейский дипломат сказал, что Израиль попросили воздержаться от атаки на нефтяную или ядерную инфраструктуру Ирана, но нет никаких гарантий, что страна выполнит эту просьбу", - передает слова источника газета. FT также приводит заявление высокопоставленного европейского дипломата о том, что столь ничтожное влияние на события на Ближнем Востоке является для Евросоюза удручающим. "Это привносит некоторый пессимизм, некоторый фатализм в наши обсуждения по этому вопросу", - заключил он.
https://1prime.ru/20241004/udar-851955756.html
израиль
иран
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83916/93/839169311_88:0:2819:2048_1920x0_80_0_0_b4b943e7acf9c4b9d210dbeae7937884.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
израиль, иран, ес, ракетные удары
Политика, ИЗРАИЛЬ, ИРАН, ЕС, ракетные удары
"Гарантий нет". На Западе признали бессилие перед Израилем
"FT": в ЕС признают, что не могут влиять на Израиль, нет гарантий, что он послушает Запад
МОСКВА, 4 окт - ПРАЙМ. Евросоюз признает, что практически никак не может повлиять на ответ властей Израиля на ракетную атаку Ирана, сообщает издание Financial Times, ссылаясь на европейских дипломатов.
"Один европейский дипломат сказал, что Израиль попросили воздержаться от атаки на нефтяную или ядерную инфраструктуру Ирана, но нет никаких гарантий, что страна выполнит эту просьбу", - передает слова источника газета.
FT также приводит заявление высокопоставленного европейского дипломата о том, что столь ничтожное влияние на события на Ближнем Востоке является для Евросоюза удручающим. "Это привносит некоторый пессимизм, некоторый фатализм в наши обсуждения по этому вопросу", - заключил он.
СМИ назвали цель удара Израиля по Бейруту