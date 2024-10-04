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"Авито" зарегистрировал юридическое лицо для развития финтех-сервисов

"Авито" зарегистрировал юридическое лицо для развития финтех-сервисов - 04.10.2024, ПРАЙМ

"Авито" зарегистрировал юридическое лицо для развития финтех-сервисов

"Авито" зарегистрировал юрлицо для развития финтех-сервисов АО "Авито Финанс", рассказали РИА Новости в пресс-службе компании. | 04.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-04T22:49+0300

2024-10-04T22:49+0300

2024-10-04T22:49+0300

экономика

авито

россия

бизнес

финтехнологии

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МОСКВА, 4 окт - ПРАЙМ. "Авито" зарегистрировал юрлицо для развития финтех-сервисов АО "Авито Финанс", рассказали РИА Новости в пресс-службе компании. "Сегодня мы зарегистрировали новое юрлицо АО "Авито Финанс". Созданием нового юрлица мы подтверждаем наши намерения развивать финтех-сервисы. Сегодня на "Авито" можно оплачивать заказы через через СБП, у нас есть встроенный платежный сервис "Кошелек", можно выбрать предложение о кредите в товарах, транспорте и недвижимости", - сказали в компании. Как отмечается, "Авито" планирует расширять число доступных финтех-сервисов - именно для этого была создана отдельная компания. "Мы не планируем создавать банк. Как и говорили ранее - в этом наши планы не меняются", - добавили в "Авито".

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авито, россия, бизнес, финтехнологии