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"Авито" зарегистрировал юридическое лицо для развития финтех-сервисов - 04.10.2024, ПРАЙМ
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"Авито" зарегистрировал юридическое лицо для развития финтех-сервисов
"Авито" зарегистрировал юридическое лицо для развития финтех-сервисов - 04.10.2024, ПРАЙМ
"Авито" зарегистрировал юридическое лицо для развития финтех-сервисов
"Авито" зарегистрировал юрлицо для развития финтех-сервисов АО "Авито Финанс", рассказали РИА Новости в пресс-службе компании. | 04.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-04T22:49+0300
2024-10-04T22:49+0300
экономика
авито
россия
бизнес
финтехнологии
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МОСКВА, 4 окт - ПРАЙМ. "Авито" зарегистрировал юрлицо для развития финтех-сервисов АО "Авито Финанс", рассказали РИА Новости в пресс-службе компании. "Сегодня мы зарегистрировали новое юрлицо АО "Авито Финанс". Созданием нового юрлица мы подтверждаем наши намерения развивать финтех-сервисы. Сегодня на "Авито" можно оплачивать заказы через через СБП, у нас есть встроенный платежный сервис "Кошелек", можно выбрать предложение о кредите в товарах, транспорте и недвижимости", - сказали в компании. Как отмечается, "Авито" планирует расширять число доступных финтех-сервисов - именно для этого была создана отдельная компания. "Мы не планируем создавать банк. Как и говорили ранее - в этом наши планы не меняются", - добавили в "Авито".
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авито, россия, бизнес, финтехнологии
Экономика, Авито, РОССИЯ, Бизнес, финтехнологии
22:49 04.10.2024
 
"Авито" зарегистрировал юридическое лицо для развития финтех-сервисов

"Авито" зарегистрировал АО "Авито Финанс" для развития финтех-сервисов

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкОфис компании Avito в Москве
Офис компании Avito в Москве - ПРАЙМ, 1920, 04.10.2024
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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МОСКВА, 4 окт - ПРАЙМ. "Авито" зарегистрировал юрлицо для развития финтех-сервисов АО "Авито Финанс", рассказали РИА Новости в пресс-службе компании.
"Сегодня мы зарегистрировали новое юрлицо АО "Авито Финанс". Созданием нового юрлица мы подтверждаем наши намерения развивать финтех-сервисы. Сегодня на "Авито" можно оплачивать заказы через через СБП, у нас есть встроенный платежный сервис "Кошелек", можно выбрать предложение о кредите в товарах, транспорте и недвижимости", - сказали в компании.
Как отмечается, "Авито" планирует расширять число доступных финтех-сервисов - именно для этого была создана отдельная компания.
"Мы не планируем создавать банк. Как и говорили ранее - в этом наши планы не меняются", - добавили в "Авито".
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ЭкономикаАвитоРОССИЯБизнесфинтехнологии
 
 
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