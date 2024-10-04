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"АвтоВАЗ" намерен представить минивэн в 2025 году - 04.10.2024, ПРАЙМ
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"АвтоВАЗ" намерен представить минивэн в 2025 году
"АвтоВАЗ" намерен представить минивэн в 2025 году - 04.10.2024, ПРАЙМ
"АвтоВАЗ" намерен представить минивэн в 2025 году
"АвтоВаз" намерен представить в следующем году минивэн в виде концепта, который будет дополнять модель Largus. Об этом в беседе с изданием "Российская газета"... | 04.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-04T11:45+0300
2024-10-04T11:45+0300
россия
автоваз
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МОСКВА, 4 окт - ПРАЙМ. "АвтоВаз" намерен представить в следующем году минивэн в виде концепта, который будет дополнять модель Largus. Об этом в беседе с изданием "Российская газета" сообщил вице-президент по продажам и маркетингу АО "АвтоВАЗ" Дмитрий Костромин."У нас есть идеи, есть разработки. Если все пойдет по плану, то уже в следующем году мы ее (машину - прим.ред.) можем визуализировать в концепте", - рассказал собеседник издания.По словам Костромина, текущие китайские модели на рынке очень дорогие, поэтому у "АвтоВАЗа" есть возможность занять нишу и предложить более доступное решение. Он также отметил, что анонс поступит за шесть месяцов до запуска.Кроме того, компания также интересуется разработкой пикапов, поскольку сегмент недавно оживился. В планах компании также есть выпуск кроссовера в 2026 году, дизайн которого уже утвержден.
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россия, автоваз
РОССИЯ, АвтоВАЗ
11:45 04.10.2024
 
"АвтоВАЗ" намерен представить минивэн в 2025 году

Костромин: "АвтоВАЗ" представит минивэн в 2025 году

© Пресс-служба"GM-AвтоВАЗ" | Перейти в медиабанк"АвтоВАЗ" начал выпускать внедорожники Niva под маркой Lada
АвтоВАЗ начал выпускать внедорожники Niva под маркой Lada
© Пресс-служба"GM-AвтоВАЗ"
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МОСКВА, 4 окт - ПРАЙМ. "АвтоВаз" намерен представить в следующем году минивэн в виде концепта, который будет дополнять модель Largus. Об этом в беседе с изданием "Российская газета" сообщил вице-президент по продажам и маркетингу АО "АвтоВАЗ" Дмитрий Костромин.
"У нас есть идеи, есть разработки. Если все пойдет по плану, то уже в следующем году мы ее (машину - прим.ред.) можем визуализировать в концепте", - рассказал собеседник издания.
По словам Костромина, текущие китайские модели на рынке очень дорогие, поэтому у "АвтоВАЗа" есть возможность занять нишу и предложить более доступное решение. Он также отметил, что анонс поступит за шесть месяцов до запуска.
Кроме того, компания также интересуется разработкой пикапов, поскольку сегмент недавно оживился. В планах компании также есть выпуск кроссовера в 2026 году, дизайн которого уже утвержден.
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