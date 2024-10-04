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В Норвегии назвали причину смерти "российского кита-шпиона" Хвальдимира

В Норвегии назвали причину смерти "российского кита-шпиона" Хвальдимира - 04.10.2024, ПРАЙМ

В Норвегии назвали причину смерти "российского кита-шпиона" Хвальдимира

Белуха по имени Хвалдимир, которую подозревали в шпионаже в пользу России и которая была найдена мертвой у норвежского побережья, скончалась от бактериальной... | 04.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-04T12:14+0300

2024-10-04T12:14+0300

2024-10-04T12:14+0300

происшествия

норвегия

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МОСКВА, 4 окт - ПРАЙМ. Белуха по имени Хвалдимир, которую подозревали в шпионаже в пользу России и которая была найдена мертвой у норвежского побережья, скончалась от бактериальной инфекции. Информацию об этом опубликовала полиция юго-восточного района Норвегии со ссылкой на отчет о результатах вскрытия, проведенного Ветеринарным институтом."В конце отчета говорится, что вероятной причиной смерти (кита - ред.) стала бактериальная инфекция, возможно, вызванная раной во рту из-за застрявшей там ветки", - сообщил руководитель отдела полиции по Северному морю и по защите окружающей среды Амунн Преде Ревхейм.Сначала сообщалось, что Хвалдимир не погиб от рук человека, и вскрытие не выявило следов ранений. Полиция также не нашла признаков того, что кит был застрелен, поэтому расследование не было начато. Ожидается, что скелет Хвалдимира будет передан в Музей естественной истории и ботанический сад при Университете Агдера.

https://1prime.ru/20241003/shpiony-851936717.html

норвегия

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норвегия