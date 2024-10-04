https://1prime.ru/20241004/bezrabotitsa-851956473.html

Аналитики спрогнозировали уровень безработицы в США в сентябре

Аналитики спрогнозировали уровень безработицы в США в сентябре - 04.10.2024, ПРАЙМ

Аналитики спрогнозировали уровень безработицы в США в сентябре

Безработица в США в сентябре сохранилась на уровне прошлого месяца в 4,2%, а число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики страны выросло на... | 04.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-04T08:10+0300

2024-10-04T08:10+0300

2024-10-04T08:10+0300

сша

безработица в сша

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МОСКВА, 4 окт - ПРАЙМ. Безработица в США в сентябре сохранилась на уровне прошлого месяца в 4,2%, а число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики страны выросло на 140 тысяч после увеличения на 142 тысячи в августе, считают опрошенные порталом Trading Economics аналитики. Министерство труда США опубликует соответствующий релиз в пятницу, 4 октября, в 15.30 мск. В 20.00 мск американская нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes Company опубликует недельную статистику действующих нефтяных буровых установок в США. За неделю по 27 сентября их число сократилось на четыре - до 484 агрегатов.

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сша

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сша, безработица в сша