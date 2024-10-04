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Аналитики спрогнозировали уровень безработицы в США в сентябре - 04.10.2024, ПРАЙМ
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Аналитики спрогнозировали уровень безработицы в США в сентябре
Аналитики спрогнозировали уровень безработицы в США в сентябре - 04.10.2024, ПРАЙМ
Аналитики спрогнозировали уровень безработицы в США в сентябре
Безработица в США в сентябре сохранилась на уровне прошлого месяца в 4,2%, а число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики страны выросло на... | 04.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-04T08:10+0300
2024-10-04T08:10+0300
сша
безработица в сша
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МОСКВА, 4 окт - ПРАЙМ. Безработица в США в сентябре сохранилась на уровне прошлого месяца в 4,2%, а число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики страны выросло на 140 тысяч после увеличения на 142 тысячи в августе, считают опрошенные порталом Trading Economics аналитики. Министерство труда США опубликует соответствующий релиз в пятницу, 4 октября, в 15.30 мск. В 20.00 мск американская нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes Company опубликует недельную статистику действующих нефтяных буровых установок в США. За неделю по 27 сентября их число сократилось на четыре - до 484 агрегатов.
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сша, безработица в сша
США, безработица в США
08:10 04.10.2024
 
Аналитики спрогнозировали уровень безработицы в США в сентябре

Аналитики ждут, что безработица в США в сентябре сохранилась на уровне 4,2%

© Unsplash/Maria OswaltВашингтон, США
Вашингтон, США
© Unsplash/Maria Oswalt
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МОСКВА, 4 окт - ПРАЙМ. Безработица в США в сентябре сохранилась на уровне прошлого месяца в 4,2%, а число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики страны выросло на 140 тысяч после увеличения на 142 тысячи в августе, считают опрошенные порталом Trading Economics аналитики.
Министерство труда США опубликует соответствующий релиз в пятницу, 4 октября, в 15.30 мск.
В 20.00 мск американская нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes Company опубликует недельную статистику действующих нефтяных буровых установок в США. За неделю по 27 сентября их число сократилось на четыре - до 484 агрегатов.
Общество - ПРАЙМ, 1920, 02.10.2024
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