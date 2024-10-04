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Боррель опасается втягивания России в конфликт на Ближнем Востоке - 04.10.2024, ПРАЙМ
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Боррель опасается втягивания России в конфликт на Ближнем Востоке
Боррель опасается втягивания России в конфликт на Ближнем Востоке - 04.10.2024, ПРАЙМ
Боррель опасается втягивания России в конфликт на Ближнем Востоке
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель считает, что если ближневосточный конфликт будет разрастаться, то в | 04.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-04T16:27+0300
2024-10-04T16:44+0300
политика
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МАДРИД, 4 окт - ПРАЙМ. Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель считает, что если ближневосточный конфликт будет разрастаться, то в него могут включиться новые игроки, такие как Россия. Свое мнение он выразил заявил в интервью радиостанции Onda Cero.По его мнению, если иранские ядерные объекты будут уничтожены, Тегерану придется действовать, что-то предпринимать, "что может быть, например, в нефтяных объектах в Персидском заливе". Боррель полагает, что "если так будет продолжаться, то рано или поздно мы ввяжемся в конфликт, в котором может принять участие и Россия". Он также отметил, что Запад не намерен принуждать Израиль к прекращению огня и что сейчас как США, так и некоторые европейские страны не готовы принимать никаких мер, чтобы обусловить действия Израиля. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Москва призывает все стороны ближневосточного конфликта к сдержанности и осуждает любые действия, которые ведут к гибели мирного населения. Иран 1 октября второй раз в истории нанес массированный ракетный удар по Израилю, назвав его актом самообороны. Израильская армия сообщала, что Иран выпустил примерно 180 баллистических ракет, большая часть из которых была перехвачена.
https://1prime.ru/20241004/iran-851993838.html
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ес, жозеп боррель, россия, иран, израиль, ближний восток, конфликт
Политика, ЕС, Жозеп Боррель, РОССИЯ, ИРАН, ИЗРАИЛЬ, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, конфликт
16:27 04.10.2024 (обновлено: 16:44 04.10.2024)
 
Боррель опасается втягивания России в конфликт на Ближнем Востоке

Боррель: при разрастании конфликта на Ближнем Востоке в него может вступить РФ

© Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкЖозеп Боррель
Жозеп Боррель
© Пресс-служба МИД РФ
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МАДРИД, 4 окт - ПРАЙМ. Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель считает, что если ближневосточный конфликт будет разрастаться, то в него могут включиться новые игроки, такие как Россия. Свое мнение он выразил заявил в интервью радиостанции Onda Cero.
По его мнению, если иранские ядерные объекты будут уничтожены, Тегерану придется действовать, что-то предпринимать, "что может быть, например, в нефтяных объектах в Персидском заливе".
Боррель полагает, что "если так будет продолжаться, то рано или поздно мы ввяжемся в конфликт, в котором может принять участие и Россия".
Он также отметил, что Запад не намерен принуждать Израиль к прекращению огня и что сейчас как США, так и некоторые европейские страны не готовы принимать никаких мер, чтобы обусловить действия Израиля.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Москва призывает все стороны ближневосточного конфликта к сдержанности и осуждает любые действия, которые ведут к гибели мирного населения.
Иран 1 октября второй раз в истории нанес массированный ракетный удар по Израилю, назвав его актом самообороны. Израильская армия сообщала, что Иран выпустил примерно 180 баллистических ракет, большая часть из которых была перехвачена.
Флаг Ирана - ПРАЙМ, 1920, 04.10.2024
В Иране пригрозили Израилю ударить по его НПЗ и газовым месторождениям
15:25
 
ПолитикаЕСЖозеп БоррельРОССИЯИРАНИЗРАИЛЬБЛИЖНИЙ ВОСТОКконфликт
 
 
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