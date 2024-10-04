https://1prime.ru/20241004/borrel-851996837.html

Боррель опасается втягивания России в конфликт на Ближнем Востоке

Боррель опасается втягивания России в конфликт на Ближнем Востоке - 04.10.2024, ПРАЙМ

Боррель опасается втягивания России в конфликт на Ближнем Востоке

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель считает, что если ближневосточный конфликт будет разрастаться, то в | 04.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-04T16:27+0300

2024-10-04T16:27+0300

2024-10-04T16:44+0300

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МАДРИД, 4 окт - ПРАЙМ. Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель считает, что если ближневосточный конфликт будет разрастаться, то в него могут включиться новые игроки, такие как Россия. Свое мнение он выразил заявил в интервью радиостанции Onda Cero.По его мнению, если иранские ядерные объекты будут уничтожены, Тегерану придется действовать, что-то предпринимать, "что может быть, например, в нефтяных объектах в Персидском заливе". Боррель полагает, что "если так будет продолжаться, то рано или поздно мы ввяжемся в конфликт, в котором может принять участие и Россия". Он также отметил, что Запад не намерен принуждать Израиль к прекращению огня и что сейчас как США, так и некоторые европейские страны не готовы принимать никаких мер, чтобы обусловить действия Израиля. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Москва призывает все стороны ближневосточного конфликта к сдержанности и осуждает любые действия, которые ведут к гибели мирного населения. Иран 1 октября второй раз в истории нанес массированный ракетный удар по Израилю, назвав его актом самообороны. Израильская армия сообщала, что Иран выпустил примерно 180 баллистических ракет, большая часть из которых была перехвачена.

https://1prime.ru/20241004/iran-851993838.html

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ес, жозеп боррель, россия, иран, израиль, ближний восток, конфликт