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Британия отложила введение полного таможенного контроля за импортом из ЕС - 04.10.2024, ПРАЙМ
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Британия отложила введение полного таможенного контроля за импортом из ЕС
Британия отложила введение полного таможенного контроля за импортом из ЕС - 04.10.2024, ПРАЙМ
Британия отложила введение полного таможенного контроля за импортом из ЕС
Великобритания в очередной раз перенесла срок установления полного таможенного контроля за импортом товаров из Евросоюза - на этот раз на конец января 2025... | 04.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-04T19:48+0300
2024-10-04T19:48+0300
экономика
великобритания
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таможня
контроль
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МОСКВА, 4 окт - ПРАЙМ. Великобритания в очередной раз перенесла срок установления полного таможенного контроля за импортом товаров из Евросоюза - на этот раз на конец января 2025 года, сообщает издание Politico со ссылкой на представителя британской таможни. Как пишет издание, британское правительство планировало ввести декларации безопасности для импорта из ЕС 31 октября. К тому же сроку планировалось представить "Единое торговое окно" (Single Trade Window) - платформу, которая позволяла бы импортерам и экспортерам подавать все необходимые документы в цифровом виде и в одном месте, однако сейчас, по данным таможни, она только на этапе тестирования. "Декларации будут представлены 31 января 2025 года", - приводит издание слова представителя британского Управления по налоговым и таможенным сборам. По словам одного из представителей бизнеса, правительство до сих пор не представило никаких рекомендаций и не объяснило, как именно эта платформа будет работать. "Это означает, что Великобритания продолжит еще три месяца пропускать товары из ЕС без сертификатов безопасности", - отмечает издание. В мае Национальное финансово-контрольное управление Великобритании (NAO) подсчитало, что правительство Великобритании, которое уже пять раз переносило срок установления полного таможенного контроля за импортом товаров из ЕС в страну, потратит как минимум 4,7 миллиарда фунтов стерлингов (около 6 миллиардов долларов) на перестройку своей таможенной системы после выхода из ЕС. На референдуме в июне 2016 года 52% британцев высказались за выход из Евросоюза, 31 января 2020 года в 23.00 по местному времени страна покинула ЕС после 47 лет членства. Переходный период после Brexit, когда в Британии действуют все нормы и законы ЕС, а граждане путешествуют по упрощенной процедуре, завершился 31 декабря. С 1 января 2021 года вступило в действие соглашение о торговле и сотрудничестве между сторонами. Газета Financial Times писала, что Великобритания перестала быть значимым торговым центром из-за выхода из Евросоюза, Brexit существенно затруднил инвестирование в британские предприятия.
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великобритания, ес, таможня, контроль, импорт
Экономика, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ЕС, таможня, контроль, импорт
19:48 04.10.2024
 
Британия отложила введение полного таможенного контроля за импортом из ЕС

Британия отложила до января 2025 г ввод полного контроля таможней импорта из ЕС

© Unsplash/AXP PhotographyТауэрский мост, Лондон, Великобритания
Тауэрский мост, Лондон, Великобритания
© Unsplash/AXP Photography
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МОСКВА, 4 окт - ПРАЙМ. Великобритания в очередной раз перенесла срок установления полного таможенного контроля за импортом товаров из Евросоюза - на этот раз на конец января 2025 года, сообщает издание Politico со ссылкой на представителя британской таможни.
Как пишет издание, британское правительство планировало ввести декларации безопасности для импорта из ЕС 31 октября. К тому же сроку планировалось представить "Единое торговое окно" (Single Trade Window) - платформу, которая позволяла бы импортерам и экспортерам подавать все необходимые документы в цифровом виде и в одном месте, однако сейчас, по данным таможни, она только на этапе тестирования.
"Декларации будут представлены 31 января 2025 года", - приводит издание слова представителя британского Управления по налоговым и таможенным сборам.
По словам одного из представителей бизнеса, правительство до сих пор не представило никаких рекомендаций и не объяснило, как именно эта платформа будет работать.
"Это означает, что Великобритания продолжит еще три месяца пропускать товары из ЕС без сертификатов безопасности", - отмечает издание.
В мае Национальное финансово-контрольное управление Великобритании (NAO) подсчитало, что правительство Великобритании, которое уже пять раз переносило срок установления полного таможенного контроля за импортом товаров из ЕС в страну, потратит как минимум 4,7 миллиарда фунтов стерлингов (около 6 миллиардов долларов) на перестройку своей таможенной системы после выхода из ЕС.
На референдуме в июне 2016 года 52% британцев высказались за выход из Евросоюза, 31 января 2020 года в 23.00 по местному времени страна покинула ЕС после 47 лет членства. Переходный период после Brexit, когда в Британии действуют все нормы и законы ЕС, а граждане путешествуют по упрощенной процедуре, завершился 31 декабря. С 1 января 2021 года вступило в действие соглашение о торговле и сотрудничестве между сторонами. Газета Financial Times писала, что Великобритания перестала быть значимым торговым центром из-за выхода из Евросоюза, Brexit существенно затруднил инвестирование в британские предприятия.
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