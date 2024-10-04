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Бюджет за девять месяцев получил 48 миллиардов рублей от приватизации

Бюджет за девять месяцев получил 48 миллиардов рублей от приватизации - 04.10.2024, ПРАЙМ

Бюджет за девять месяцев получил 48 миллиардов рублей от приватизации

Доходы бюджета России от приватизации за девять месяцев текущего года составили 48 миллиардов рублей, рассказали в пресс-службе Росимущества новостному... | 04.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-04T05:15+0300

2024-10-04T05:15+0300

2024-10-04T05:15+0300

поступления в бюджет

бюджет

приватизация

росимущество

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МОСКВА, 4 окт - ПРАЙМ. Доходы бюджета России от приватизации за девять месяцев текущего года составили 48 миллиардов рублей, рассказали в пресс-службе Росимущества новостному агентству РИА Новости. "Размер итоговых поступлений будет зависеть от колебаний рыночной конъюнктуры и уровня инвестиционной активности", - следует из заявления. Закон о приватизации при этом предполагает объем поступлений в размере одного миллиарда рублей. Глава минфина Антон Силуанов также подчеркивал, что план требует корректировки. По его словам, доходы бюджета от приватизации в 2024 году должны составить минимум сто миллиардов рублей.

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поступления в бюджет, бюджет, приватизация, росимущество