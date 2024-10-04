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Бюджет за девять месяцев получил 48 миллиардов рублей от приватизации - 04.10.2024, ПРАЙМ
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Бюджет за девять месяцев получил 48 миллиардов рублей от приватизации
Бюджет за девять месяцев получил 48 миллиардов рублей от приватизации - 04.10.2024, ПРАЙМ
Бюджет за девять месяцев получил 48 миллиардов рублей от приватизации
Доходы бюджета России от приватизации за девять месяцев текущего года составили 48 миллиардов рублей, рассказали в пресс-службе Росимущества новостному... | 04.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-04T05:15+0300
2024-10-04T05:15+0300
поступления в бюджет
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приватизация
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МОСКВА, 4 окт - ПРАЙМ. Доходы бюджета России от приватизации за девять месяцев текущего года составили 48 миллиардов рублей, рассказали в пресс-службе Росимущества новостному агентству РИА Новости. "Размер итоговых поступлений будет зависеть от колебаний рыночной конъюнктуры и уровня инвестиционной активности", - следует из заявления. Закон о приватизации при этом предполагает объем поступлений в размере одного миллиарда рублей. Глава минфина Антон Силуанов также подчеркивал, что план требует корректировки. По его словам, доходы бюджета от приватизации в 2024 году должны составить минимум сто миллиардов рублей.
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поступления в бюджет, бюджет, приватизация, росимущество
поступления в бюджет, бюджет, приватизация, Росимущество
05:15 04.10.2024
 
Бюджет за девять месяцев получил 48 миллиардов рублей от приватизации

Росимущество: бюджет РФ за 9 месяцев получил 48 млрд рублей от приватизации

Росимущество в I полугодии приватизировало госпакеты на 11,18 млрд руб
Росимущество в I полугодии приватизировало госпакеты на 11,18 млрд руб
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МОСКВА, 4 окт - ПРАЙМ. Доходы бюджета России от приватизации за девять месяцев текущего года составили 48 миллиардов рублей, рассказали в пресс-службе Росимущества новостному агентству РИА Новости.
"Размер итоговых поступлений будет зависеть от колебаний рыночной конъюнктуры и уровня инвестиционной активности", - следует из заявления. Закон о приватизации при этом предполагает объем поступлений в размере одного миллиарда рублей.
Глава минфина Антон Силуанов также подчеркивал, что план требует корректировки. По его словам, доходы бюджета от приватизации в 2024 году должны составить минимум сто миллиардов рублей.
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поступления в бюджетбюджетприватизацияРосимущество
 
 
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