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Суд отправил под домашний арест пятого фигуранта дела Cryptex
Суд отправил под домашний арест пятого фигуранта дела Cryptex - 04.10.2024, ПРАЙМ
Суд отправил под домашний арест пятого фигуранта дела Cryptex
Замоскворецкий суд города Москвы отправил под домашний арест еще одного фигуранта дела криптовалютной биржи Cryptex. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе | 04.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-04T16:04+0300
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МОСКВА, 4 окт - ПРАЙМ. Замоскворецкий суд города Москвы отправил под домашний арест еще одного фигуранта дела криптовалютной биржи Cryptex. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. По словам собеседника агентства, согласно постановлению суда, было удовлетворено ходатайство органов предварительного расследования об избрании в отношении подозреваемого Лысенко Артема Викторовича меры пресечения в виде домашнего ареста на срок 1 месяц 27 суток (до 30 ноября 2024 года). Ранее судьи отправили под домашний арест являющихся фигурантами данного дела Александра Терещенко, Руслана и Романа Ореховских, Елену Полякову.По данным Следственного комитета РФ, в 2013 году фигуранты дела, имея познания в сфере банковской деятельности, создали преступное сообщество. Они создали инфраструктуру в виде анонимной платежной системы UAPS, криптовалютной биржи Cryptex и 33 онлайн-сервисов, которые предназначались для реализации незаконной банковской деятельности, неправомерного оборота средств платежей и неправомерного доступа к охраняемым законом компьютерным данным. Отмечалось, что Москву доставляют 96 фигурантов дела.В ведомстве также сообщали, что в собственности соучастников есть вертолеты Robinson, дорогие машины Bentley, Rolls-Royce, Porsche, Tesla Cybertruck, катера, снегоходы, наличные деньги. Так, только при обысках в Санкт-Петербурге изъято более 1,5 миллиарда рублей.В деле фигурируют уголовные статьи об организации преступного сообщества и участии в нем, а также о неправомерном доступе к компьютерным данным, неправомерном обороте средств платежей и осуществления незаконной банковской деятельности.
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Происшествия, РОССИЯ, МОСКВА, суд, домашний арест
Суд отправил под домашний арест пятого фигуранта дела Cryptex
Суд отправил под домашний арест фигуранта дела криптобиржи Cryptex Лысенко
МОСКВА, 4 окт - ПРАЙМ. Замоскворецкий суд города Москвы отправил под домашний арест еще одного фигуранта дела криптовалютной биржи Cryptex. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
По словам собеседника агентства, согласно постановлению суда, было удовлетворено ходатайство органов предварительного расследования об избрании в отношении подозреваемого Лысенко Артема Викторовича меры пресечения в виде домашнего ареста на срок 1 месяц 27 суток (до 30 ноября 2024 года).
Ранее судьи отправили под домашний арест являющихся фигурантами данного дела Александра Терещенко, Руслана и Романа Ореховских, Елену Полякову.
По данным Следственного комитета РФ, в 2013 году фигуранты дела, имея познания в сфере банковской деятельности, создали преступное сообщество. Они создали инфраструктуру в виде анонимной платежной системы UAPS, криптовалютной биржи Cryptex и 33 онлайн-сервисов, которые предназначались для реализации незаконной банковской деятельности, неправомерного оборота средств платежей и неправомерного доступа к охраняемым законом компьютерным данным. Отмечалось, что Москву доставляют 96 фигурантов дела.
В ведомстве также сообщали, что в собственности соучастников есть вертолеты Robinson, дорогие машины Bentley, Rolls-Royce, Porsche, Tesla Cybertruck, катера, снегоходы, наличные деньги. Так, только при обысках в Санкт-Петербурге изъято более 1,5 миллиарда рублей.
В деле фигурируют уголовные статьи об организации преступного сообщества и участии в нем, а также о неправомерном доступе к компьютерным данным, неправомерном обороте средств платежей и осуществления незаконной банковской деятельности.
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