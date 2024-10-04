https://1prime.ru/20241004/dengi-851967425.html

Эксперт отметил неожиданную тенденцию на денежном рынке впервые с 2015 года

Эксперт отметил неожиданную тенденцию на денежном рынке впервые с 2015 года - 04.10.2024, ПРАЙМ

Эксперт отметил неожиданную тенденцию на денежном рынке впервые с 2015 года

Сокращение объема наличных денег в обращении в РФ продолжается уже четыре месяца подряд, а денежной базы – три месяца, аналогичная тенденция отмечалась за... | 04.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-04T14:45+0300

2024-10-04T14:45+0300

2024-10-04T14:45+0300

экономика

наличные деньги в обращении

денежная база

https://cdnn.1prime.ru/img/83759/80/837598019_0:123:3207:1926_1920x0_80_0_0_82d3826e2b1d6c211d6120e839bcdee0.jpg

МОСКВА, 4 окт - ПРАЙМ. Сокращение объема наличных денег в обращении в РФ продолжается уже четыре месяца подряд, а денежной базы – три месяца, аналогичная тенденция отмечалась за последние 20 лет только в 2009 и 2015 годах, сообщил РИА Новости начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий, проанализировав данные ЦБ. "Сумма наличных денег в обращении (вне Банка России) сокращается в годовом выражении 4-ый месяц подряд, денежная база – 3-ий месяц подряд. Сокращение обоих показателей ускоряется", - сказал Осадчий. На 1 октября 2024 года сумма наличных денег в обращении вне Банка России сократилась на 466,1 миллиарда рублей в годовом выражении, тогда как на 1 сентября 2024 года сокращение составляло 445,4 миллиарда рублей, на 1 августа – на 305,3 миллиарда рублей, на 1 июля 2024 года – на 34,4 миллиарда рублей. Процесс сжатия объема наличных ускоряется, указал эксперт. "Аналогичные эпизоды сжатия объема наличных и денежной базы за последние 20 лет наблюдались только два раза и только в ходе кризисов – в 2009 году (сжатие обоих показателей происходило 11 месяцев подряд) и в 2015 году (10 месяцев подряд)", - сказал он. В настоящее время сжатие объема наличных денег в обращении, как объясняет Осадчий, вызвано ужесточением денежно-кредитной политики ЦБ – повышением ключевой ставки. Население предпочитает держать деньги не "под подушкой", а размещать их во вклады, добавил он.

https://1prime.ru/20241004/fao-851965797.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

наличные деньги в обращении, денежная база