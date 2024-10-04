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Нефтегазовые доходы бюджета России в 2024 году могут стать самыми высокими
Нефтегазовые доходы бюджета России в 2024 году могут стать самыми высокими - 04.10.2024, ПРАЙМ
Нефтегазовые доходы бюджета России в 2024 году могут стать самыми высокими
Нефтегазовые доходы российского бюджета по итогам года станут самыми высокими в современной истории, не считая экстремума 2022 года, такой прогноз представил... | 04.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-04T09:14+0300
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2024-10-04T09:14+0300
экономика
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нефтегазовые доходы
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 4 окт – ПРАЙМ. Нефтегазовые доходы российского бюджета по итогам года станут самыми высокими в современной истории, не считая экстремума 2022 года, такой прогноз представил директор по исследованиям фонда "Институт энергетики и финансов" Алексей Белогорьев на Дальневосточном энергетическом форуме "Нефть и газ Сахалина". Нефтегазовые доходы консолидированного бюджета в текущем году резко выросли, начал он выступление на сессии "Будущее российского экспорта". Так, нефтяные доходы в январе–июле увеличились в годовом выражении на 63% – до 6,4 триллиона рублей, а газовые – на 13%, до 1,2 триллиона, уточнялось в презентации эксперта. Среди причин этого он назвал увеличение средней экспортной цены нефти, устойчивость нефтяных котировок, низкую базу первой половины прошлого года. "В этом году (нефтегазовые – ред.) доходы будут ниже, чем в рекордном 2022 году, но на втором месте в исторической перспективе", — отметил он. Общая тенденция к росту доходов по итогам года сохранится, добавил эксперт. При этом экспорт нефти снижается в рамках ограничений ОПЕК+, нефтепродуктов – из-за сокращения первичной переработки и роста внутреннего спроса на моторное топливо, сказал Белогорьев. Географическая структура экспорта в этом году почти не изменилась, продолжил он. "Эта структура, по всей видимости, будет сохраняться в долгосрочной перспективе. Каких-то принципиальных изменений пока ждать не приходится", – заключил Белогорьев. XXVIII Дальневосточный энергетический форум "Нефть и газ Сахалина" проходит в Южно-Сахалинске 2–4 октября. Участие в нем принимают 138 компаний, в том числе из Китая и Индии.
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россия, нефтегазовые доходы, бюджет
Экономика, РОССИЯ, нефтегазовые доходы, бюджет
Нефтегазовые доходы бюджета России в 2024 году могут стать самыми высокими
Белогорьев: нефтегазовые доходы бюджета РФ в 2024 году станут самыми высокими
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 4 окт – ПРАЙМ. Нефтегазовые доходы российского бюджета по итогам года станут самыми высокими в современной истории, не считая экстремума 2022 года, такой прогноз представил директор по исследованиям фонда "Институт энергетики и финансов" Алексей Белогорьев на Дальневосточном энергетическом форуме "Нефть и газ Сахалина".
Нефтегазовые доходы консолидированного бюджета в текущем году резко выросли, начал он выступление на сессии "Будущее российского экспорта". Так, нефтяные доходы в январе–июле увеличились в годовом выражении на 63% – до 6,4 триллиона рублей, а газовые – на 13%, до 1,2 триллиона, уточнялось в презентации эксперта. Среди причин этого он назвал увеличение средней экспортной цены нефти, устойчивость нефтяных котировок, низкую базу первой половины прошлого года.
"В этом году (нефтегазовые – ред.) доходы будут ниже, чем в рекордном 2022 году, но на втором месте в исторической перспективе", — отметил он.
Общая тенденция к росту доходов по итогам года сохранится, добавил эксперт. При этом экспорт нефти снижается в рамках ограничений ОПЕК+, нефтепродуктов – из-за сокращения первичной переработки и роста внутреннего спроса на моторное топливо, сказал Белогорьев.
Географическая структура экспорта в этом году почти не изменилась, продолжил он. "Эта структура, по всей видимости, будет сохраняться в долгосрочной перспективе. Каких-то принципиальных изменений пока ждать не приходится", – заключил Белогорьев.
XXVIII Дальневосточный энергетический форум "Нефть и газ Сахалина" проходит в Южно-Сахалинске 2–4 октября. Участие в нем принимают 138 компаний, в том числе из Китая и Индии.