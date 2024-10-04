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"Плохо кончится". В США предупредили о мрачных перспективах для доллара - 04.10.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241004/dollar-851965464.html
"Плохо кончится". В США предупредили о мрачных перспективах для доллара
"Плохо кончится". В США предупредили о мрачных перспективах для доллара - 04.10.2024, ПРАЙМ
"Плохо кончится". В США предупредили о мрачных перспективах для доллара
Рост государственного долга США может причинить серьезный ущерб доллару и его роли в мировой экономике, считают авторы статьи в The Hill. | 04.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-04T13:47+0300
2024-10-04T13:47+0300
экономика
сша
госдолг
доллар
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МОСКВА, 4 окт - ПРАЙМ. Рост государственного долга США может причинить серьезный ущерб доллару и его роли в мировой экономике, считают авторы статьи в The Hill."Мы знаем, что это плохо кончится. Мы только не знаем, когда это плохо кончится. Это все равно что человек прыгает с сотого этажа, а долетев до тридцатого, говорит себе: "Пока все неплохо", - говорится в публикации.Авторы материала также заметили, что отношение долга США к валовому внутреннему продукту составляет 122%, что является самым высоким показателем в истории страны. Авторы отмечают, что большая часть американского долга имеет короткий срок погашения, что может привести к рефинансированию по более высоким ставкам.Государственный долг уже требует больше денег на выплату процентов, чем на национальную оборону. В издании предупредили, что растущий долг может привести к потере роли доллара как мировой резервной валюты и создать политический кризис в стране.Ранее СМИ сообщали, что госдолг США при "переключении" фингода вырос на рекордные 347,6 миллиарда долларов. Этот показатель на пятую часть превышает всю суверенную задолженности России.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ
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сша, госдолг, доллар
Экономика, США, госдолг, доллар
13:47 04.10.2024
 
"Плохо кончится". В США предупредили о мрачных перспективах для доллара

The Hill: сумма госдолга США недопустимо высока

© РИА Новости . Нина Зотина | Перейти в медиабанкДоллары США
Доллары США - ПРАЙМ, 1920, 04.10.2024
© РИА Новости . Нина Зотина
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МОСКВА, 4 окт - ПРАЙМ. Рост государственного долга США может причинить серьезный ущерб доллару и его роли в мировой экономике, считают авторы статьи в The Hill.
"Мы знаем, что это плохо кончится. Мы только не знаем, когда это плохо кончится. Это все равно что человек прыгает с сотого этажа, а долетев до тридцатого, говорит себе: "Пока все неплохо", - говорится в публикации.
Авторы материала также заметили, что отношение долга США к валовому внутреннему продукту составляет 122%, что является самым высоким показателем в истории страны. Авторы отмечают, что большая часть американского долга имеет короткий срок погашения, что может привести к рефинансированию по более высоким ставкам.
Государственный долг уже требует больше денег на выплату процентов, чем на национальную оборону. В издании предупредили, что растущий долг может привести к потере роли доллара как мировой резервной валюты и создать политический кризис в стране.
Ранее СМИ сообщали, что госдолг США при "переключении" фингода вырос на рекордные 347,6 миллиарда долларов. Этот показатель на пятую часть превышает всю суверенную задолженности России.
Полный текст статьи читайте на ИноСМИ
Доллар - ПРАЙМ, 1920, 03.10.2024
Госдолг США за два дня вырос почти на 350 миллиардов долларов
Вчера, 14:31
 
ЭкономикаСШАгосдолгдоллар
 
 
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