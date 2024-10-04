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Эфиопия одобрила стратегию взаимодействия с БРИКС, сообщили СМИ
Эфиопия одобрила стратегию взаимодействия с БРИКС, сообщили СМИ - 04.10.2024, ПРАЙМ
Эфиопия одобрила стратегию взаимодействия с БРИКС, сообщили СМИ
Эфиопия одобрила стратегию своего взаимодействия с БРИКС, сообщает радиостанция Fana со ссылкой на министерство иностранных дел страны. | 04.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-04T20:09+0300
2024-10-04T20:09+0300
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МОСКВА, 4 окт - ПРАЙМ. Эфиопия одобрила стратегию своего взаимодействия с БРИКС, сообщает радиостанция Fana со ссылкой на министерство иностранных дел страны. "Национальный руководящий министерский комитет Эфиопии по БРИКС… одобрил стратегию взаимодействия с БРИКС", - указывает радиостанция. Отмечается, что комитет также обсудил подготовку Эфиопии к саммиту БРИКС, который должен состояться в Казани с 22 по 24 октября. По данным радиостанции, глава нацбанка Эфиопии Мама Михрету подчеркнул, что БРИКС служит для Эфиопии платформой для продвижения своих национальных интересов, добавив, что страна активно участвует в деятельности организации с момента вступления. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в нее теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.
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эфиопия, брикс, расширение брикс
Экономика, ЭФИОПИЯ, БРИКС, расширение БРИКС
Эфиопия одобрила стратегию взаимодействия с БРИКС, сообщили СМИ
Радио Fana: Эфиопия одобрила стратегию своего взаимодействия с БРИКС
МОСКВА, 4 окт - ПРАЙМ. Эфиопия одобрила стратегию своего взаимодействия с БРИКС, сообщает радиостанция Fana со ссылкой на министерство иностранных дел страны.
"Национальный руководящий министерский комитет Эфиопии по БРИКС… одобрил стратегию взаимодействия с БРИКС", - указывает радиостанция.
Отмечается, что комитет также обсудил подготовку Эфиопии к саммиту БРИКС, который должен состояться в Казани с 22 по 24 октября.
По данным радиостанции, глава нацбанка Эфиопии Мама Михрету подчеркнул, что БРИКС служит для Эфиопии платформой для продвижения своих национальных интересов, добавив, что страна активно участвует в деятельности организации с момента вступления.
БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в нее теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.
БРИКС стоит подумать о новой системе валютных отношений, считает эксперт