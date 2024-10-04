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Электробус Asiastar китайского производства протестируют в Петербурге
Электробус Asiastar китайского производства протестируют в Петербурге - 04.10.2024, ПРАЙМ
Электробус Asiastar китайского производства протестируют в Петербурге
Электробус большого класса Asiastar X9-CITY EV STAR протестируют в Санкт-Петербурге, сообщил аппарат вице-губернатора города Кирилла Полякова. | 04.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-04T14:20+0300
2024-10-04T14:20+0300
2024-10-04T14:20+0300
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 окт - ПРАЙМ. Электробус большого класса Asiastar X9-CITY EV STAR протестируют в Санкт-Петербурге, сообщил аппарат вице-губернатора города Кирилла Полякова. "Седьмого октября на маршрут, связывающий Васильевский и Петроградский острова, выйдет электробус Asiastar X9-CITY EV STAR… Тестовая эксплуатация новинки будет осуществляться на маршруте №128 "Уральская улица – Аптекарская набережная" в течение двух месяцев", - говорится в сообщении. Отмечается, что в сентябре электробус успешно прошел первое испытание, преодолев более 800 километров от Москвы до Санкт-Петербурга с двумя зарядными сессиями. Теперь оценку электробусу дадут водители, технические специалисты и пассажиры. Городской электробус большого класса Asiastar X9-CITY EV STAR c ночной зарядкой обладает запасом хода до 350 километров. Пассажировместимость электробуса - до 83 человек. Он обладает просторным и светлым салоном, низким полом, мультимедийными информационными системами, USB-разъемами для зарядки мобильных устройств, системами отопления и кондиционирования. Соглашение об испытаниях электробуса Asiastar X9-CITY EV STAR было подписано между ГУП "Пассажиравтотранс" и компанией ООО "Лидер Трак энд Бас" (генеральный дилер Wechai Group) в мае 2024 года.
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россия, китай, санкт-петербург
РОССИЯ, КИТАЙ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Электробус Asiastar китайского производства протестируют в Петербурге
Электробус большого класса Asiastar производства КНР протестируют в Петербурге
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 окт - ПРАЙМ. Электробус большого класса Asiastar X9-CITY EV STAR протестируют в Санкт-Петербурге, сообщил аппарат вице-губернатора города Кирилла Полякова.
"Седьмого октября на маршрут, связывающий Васильевский и Петроградский острова, выйдет электробус Asiastar X9-CITY EV STAR… Тестовая эксплуатация новинки будет осуществляться на маршруте №128 "Уральская улица – Аптекарская набережная" в течение двух месяцев", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в сентябре электробус успешно прошел первое испытание, преодолев более 800 километров от Москвы до Санкт-Петербурга с двумя зарядными сессиями. Теперь оценку электробусу дадут водители, технические специалисты и пассажиры.
Городской электробус большого класса Asiastar X9-CITY EV STAR c ночной зарядкой обладает запасом хода до 350 километров. Пассажировместимость электробуса - до 83 человек. Он обладает просторным и светлым салоном, низким полом, мультимедийными информационными системами, USB-разъемами для зарядки мобильных устройств, системами отопления и кондиционирования.
Соглашение об испытаниях электробуса Asiastar X9-CITY EV STAR было подписано между ГУП "Пассажиравтотранс" и компанией ООО "Лидер Трак энд Бас" (генеральный дилер Wechai Group) в мае 2024 года.