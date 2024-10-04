https://1prime.ru/20241004/fao-851965797.html

ФАО повысила прогноз по урожаю зерновых в мире в 2024 году

ФАО повысила прогноз по урожаю зерновых в мире в 2024 году - 04.10.2024, ПРАЙМ

ФАО повысила прогноз по урожаю зерновых в мире в 2024 году

Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) немного повысила свой прогноз мирового производства зерновых в 2024 году - до 2,853 миллиарда... | 04.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-04T13:49+0300

2024-10-04T13:49+0300

2024-10-04T13:49+0300

экономика

фао

https://cdnn.1prime.ru/img/83747/30/837473060_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_6c6ba1102933fae8694f8d16e7123dc2.jpg

РИМ, 4 окт - ПРАЙМ. Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) немного повысила свой прогноз мирового производства зерновых в 2024 году - до 2,853 миллиарда тонн, однако мировой урожай по итогам года по-прежнему будет чуть ниже уровня 2023 года, говорится в статистических данных организации. В предыдущем прогнозе ФАО оценивала объем мирового производства зерна в нынешнем году в 2,851 миллиарда тонн. Пересмотр связан с ростом по рису и пшенице, которые перевесили незначительное сокращение мирового производства фуражного зерна, отмечает ФАО. В 2023 году, согласно графикам, урожай зерновых в мире составил 2,856 миллиарда тонн. Прогноз по производству пшеницы также был повышен - до 792,9 миллиона тонн с сентябрьских 791,4 миллиона тонн. Прогноз мирового производства фуражного зерна в 2024 году в этом месяце был несколько снижен (до 1,521 миллиарда тонн), что на 0,8% меньше показателя предыдущего года, в основном из-за снижения прогнозов по кукурузе и ячменю в ЕС, где неблагоприятные погодные условия ухудшили виды на урожай. При этом в США прогноз по кукурузе был улучшен на фоне недавних полевых оценок, указывающих на более высокий, чем ожидалось, урожай ввиду почти идеальных погодных условий в течение всего сезона. "По рису же прогнозы производства в разных странах с сентября были понижены: в первую очередь это касается Мьянмы. …Однако снижение прогноза для этих стран было в значительной степени скомпенсировано более оптимистичными оценками по Индии. В результате мировое производство риса в сезоне 2024–2025 годов, по прогнозам, достигнет исторического максимума в 539,2 миллиона тонн (в пересчете на обрушенное зерно), что на 0,9% выше пересмотренной оценки на сезон 2023–2024 годов и на 2,2 миллиона тонн больше, чем ожидалось в сентябре", - говорится в сообщении ФАО. Мировое потребление зерновых в сезоне 2024–2025 годов должно увеличиться на 12,4 миллиона тонн (0,4%) по сравнению с уровнем 2023–2024 года, достигнув отметки в 2,853 миллиарда тонн, что на 4,1 миллиона тонн больше сентябрьского прогноза. Ожидания по мировым запасам зерновых на конец сезона 2025 года были пересмотрен в сторону понижения - на 1,7 миллиона тонн по сравнению с предыдущим месяцем, до 888,1 миллиона тонн, но они по-прежнему на 10,5 миллиона тонн (1,2%) выше показателей на начало сезона.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

фао