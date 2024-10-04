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Финляндия примет участие в учениях НАТО по применению ядерного оружия - 04.10.2024, ПРАЙМ
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Финляндия примет участие в учениях НАТО по применению ядерного оружия
Финляндия примет участие в учениях НАТО по применению ядерного оружия - 04.10.2024, ПРАЙМ
Финляндия примет участие в учениях НАТО по применению ядерного оружия
Финляндия присоединится к ядерным учениям НАТО Steadfast Noon впервые в этом году, говорится в публикации газеты Ilta-Sanomat. | 04.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-04T15:17+0300
2024-10-04T15:20+0300
вооружения
финляндия
нато
учения
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ХЕЛЬСИНКИ, 4 окт - ПРАЙМ. Финляндия присоединится к ядерным учениям НАТО Steadfast Noon впервые в этом году, говорится в публикации газеты Ilta-Sanomat."По информации Ilta-Sanomat, в октябре Финляндия впервые примет участие в знаменитых ядерных учениях НАТО Steadfast Noon", - пишет газета со ссылкой на ознакомленные источники.Ранее бывший генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что альянс проведет ежегодные учения по ядерному сдерживанию Steadfast Noon на уже следующей неделе 14 октября.
https://1prime.ru/20241004/zelenskiy-851962539.html
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финляндия, нато, учения
Вооружения, ФИНЛЯНДИЯ, НАТО, учения
15:17 04.10.2024 (обновлено: 15:20 04.10.2024)
 
Финляндия примет участие в учениях НАТО по применению ядерного оружия

Финляндия впервые примет участие в учениях НАТО по применению ядерного оружия

CC BY-SA 2.0 / Miquel Frontera / La roda de fira de HelsinkiФлаг Финляндии, Хельсинки
Флаг Финляндии, Хельсинки - ПРАЙМ, 1920, 04.10.2024
CC BY-SA 2.0 / Miquel Frontera / La roda de fira de Helsinki
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ХЕЛЬСИНКИ, 4 окт - ПРАЙМ. Финляндия присоединится к ядерным учениям НАТО Steadfast Noon впервые в этом году, говорится в публикации газеты Ilta-Sanomat.
"По информации Ilta-Sanomat, в октябре Финляндия впервые примет участие в знаменитых ядерных учениях НАТО Steadfast Noon", - пишет газета со ссылкой на ознакомленные источники.
Ранее бывший генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что альянс проведет ежегодные учения по ядерному сдерживанию Steadfast Noon на уже следующей неделе 14 октября.
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ВооруженияФИНЛЯНДИЯНАТОучения
 
 
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