https://1prime.ru/20241004/finlyandiya-851992048.html
Финляндия примет участие в учениях НАТО по применению ядерного оружия
Финляндия примет участие в учениях НАТО по применению ядерного оружия - 04.10.2024, ПРАЙМ
Финляндия примет участие в учениях НАТО по применению ядерного оружия
Финляндия присоединится к ядерным учениям НАТО Steadfast Noon впервые в этом году, говорится в публикации газеты Ilta-Sanomat. | 04.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-04T15:17+0300
2024-10-04T15:17+0300
2024-10-04T15:20+0300
вооружения
финляндия
нато
учения
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/01/841260118_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_203b6afb374d77d545228fc2a6eef2ab.jpg
ХЕЛЬСИНКИ, 4 окт - ПРАЙМ. Финляндия присоединится к ядерным учениям НАТО Steadfast Noon впервые в этом году, говорится в публикации газеты Ilta-Sanomat."По информации Ilta-Sanomat, в октябре Финляндия впервые примет участие в знаменитых ядерных учениях НАТО Steadfast Noon", - пишет газета со ссылкой на ознакомленные источники.Ранее бывший генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что альянс проведет ежегодные учения по ядерному сдерживанию Steadfast Noon на уже следующей неделе 14 октября.
https://1prime.ru/20241004/zelenskiy-851962539.html
финляндия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/01/841260118_114:0:1934:1365_1920x0_80_0_0_1b570e19399aa359e3a1b0f5bd9a91b6.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финляндия, нато, учения
Вооружения, ФИНЛЯНДИЯ, НАТО, учения
Финляндия примет участие в учениях НАТО по применению ядерного оружия
Финляндия впервые примет участие в учениях НАТО по применению ядерного оружия
ХЕЛЬСИНКИ, 4 окт - ПРАЙМ. Финляндия присоединится к ядерным учениям НАТО Steadfast Noon впервые в этом году, говорится в публикации газеты Ilta-Sanomat.
"По информации Ilta-Sanomat, в октябре Финляндия впервые примет участие в знаменитых ядерных учениях НАТО Steadfast Noon", - пишет газета со ссылкой на ознакомленные источники.
Ранее бывший генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что альянс проведет ежегодные учения по ядерному сдерживанию Steadfast Noon на уже следующей неделе 14 октября.
"Безумный пес". В Финляндии предрекли ЕС жуткое будущее из-за Зеленского