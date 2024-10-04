https://1prime.ru/20241004/finlyandiya-851992048.html

Финляндия примет участие в учениях НАТО по применению ядерного оружия

Финляндия примет участие в учениях НАТО по применению ядерного оружия - 04.10.2024, ПРАЙМ

Финляндия примет участие в учениях НАТО по применению ядерного оружия

Финляндия присоединится к ядерным учениям НАТО Steadfast Noon впервые в этом году, говорится в публикации газеты Ilta-Sanomat. | 04.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-04T15:17+0300

2024-10-04T15:17+0300

2024-10-04T15:20+0300

вооружения

финляндия

нато

учения

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ХЕЛЬСИНКИ, 4 окт - ПРАЙМ. Финляндия присоединится к ядерным учениям НАТО Steadfast Noon впервые в этом году, говорится в публикации газеты Ilta-Sanomat."По информации Ilta-Sanomat, в октябре Финляндия впервые примет участие в знаменитых ядерных учениях НАТО Steadfast Noon", - пишет газета со ссылкой на ознакомленные источники.Ранее бывший генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что альянс проведет ежегодные учения по ядерному сдерживанию Steadfast Noon на уже следующей неделе 14 октября.

https://1prime.ru/20241004/zelenskiy-851962539.html

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финляндия, нато, учения