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Объем ФНБ за сентябрь вырос до 12,787 триллиона рублей

Объем ФНБ за сентябрь вырос до 12,787 триллиона рублей - 04.10.2024, ПРАЙМ

Объем ФНБ за сентябрь вырос до 12,787 триллиона рублей

Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) за сентябрь вырос на 621 миллиард рублей, до 12,787 триллиона рублей, а в долларах – вырос на 4,5 миллиарда... | 04.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-04T16:40+0300

2024-10-04T16:40+0300

2024-10-04T16:40+0300

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МОСКВА, 4 окт - ПРАЙМ. Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) за сентябрь вырос на 621 миллиард рублей, до 12,787 триллиона рублей, а в долларах – вырос на 4,5 миллиарда долларов, до 137,92 миллиарда долларов, следует из материалов на сайте Минфина России. "По состоянию на 1 октября 2024 г. объем ФНБ составил 12 787 132,6 млн рублей или 6,7% ВВП, прогнозируемого на 2024 год..., что эквивалентно 137 922,3 млн долл. США", - говорится в сообщении. По состоянию на 1 октября 2024 года объем ликвидных активов фонда (средства на банковских счетах в Банке России) составил эквивалент 5,255 триллиона рублей или 56,682,4 миллиарда долларов (2,7% ВВП, прогнозируемого на 2024 год). В том числе на отдельных счетах по учету средств ФНБ в Банке России размещено 221,8 миллиарда юаней, 292,5 тонны золота в обезличенной форме, 1,61 миллиарда рублей. На депозитах и субординированных депозитах в ВЭБе размещено 690,5 миллиарда рублей, в долговые обязательства иностранных государств - 3 миллиарда долларов США, еще часть средств - в бумаги российских компаний и на субординированном депозите в Газпромбанке в целях финансирования самоокупаемых инфраструктурных проектов, перечень которых утверждается правительством РФ. Совокупный доход от размещения средств фонда в разрешенные финансовые активы, за исключением средств на счетах в Банке России, в 2024 году составил 457,6 миллиарда рублей, что эквивалентно 5,084 миллиарда долларов. "Совокупная расчетная сумма дохода от размещения средств ФНБ на счетах в иностранной валюте в Банке России, пересчитанного в долл. США, за период с 15 декабря 2023 г. по 30 сентября 2024 г. составила 89,7 млн долл. США, что эквивалентно 8 316,3 млн рублей", - отмечают в Минфине.

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россия, фнб, объем фнб, минфин рф