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Эксперты ожидают рост экспорта трубопроводного газа из России в ЕС

Эксперты ожидают рост экспорта трубопроводного газа из России в ЕС - 04.10.2024, ПРАЙМ

Эксперты ожидают рост экспорта трубопроводного газа из России в ЕС

Экспорт трубопроводного газа из России в страны ЕС по итогам 2024 года может вырасти на 23%, такую оценку дал директор по исследованиям фонда "Институт... | 04.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-04T14:45+0300

2024-10-04T14:45+0300

2024-10-04T14:45+0300

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 4 окт – ПРАЙМ. Экспорт трубопроводного газа из России в страны ЕС по итогам 2024 года может вырасти на 23%, такую оценку дал директор по исследованиям фонда "Институт энергетики и финансов" Алексей Белогорьев на Дальневосточном энергетическом форуме "Нефть и газ Сахалина". "Если мы говорим про поставки трубопроводного газа, по итогам года, наверное, рост нашего трубопроводного экспорта в ЕС будет до 23%", – отметил он. Эксперт уточнил, что за девять месяцев с начала года поставки в ЕС по украинскому коридору выросли на 20% в годовом выражении, в страны ЕС и бывшей Югославии по "Турецкому потоку" – на 27%. Основная опасность связана с возможным снижением или, по алармистскому сценарию, прекращением поставок газа через Украину после 2024 года. "Газпром" уже переключил Венгрию целиком на "Турецкий поток". Поставки туда сейчас идут через Турцию, а через Австрию поток не виден. Остаются рынки Словакии, Австрии, Италии, и есть риск снижения (поставок туда – ред.)", – добавил Белогорьев. Экспорт российского газа в Турцию пока остается на уровне прошлого года, снизившись за семь месяцев на 6%, уточнил он. При этом растут поставки по "Силе Сибири" в Китай, которые по итогам года будут на уровне около 30 миллиардов кубометров. Однако "больше всего радуют" поставки в ближнее зарубежье, где открываются наибольшие перспективы, отметил эксперт. "Изменение газового баланса в сторону дефицита и в Узбекистане, и в Казахстане, который со следующего года станет нетто-импортером, и в перспективе в Азербайджане. Он, естественно, останется нетто-экспортером, но его экспорт требует увеличения импорта", - сказал он. Если будут достигнуты соответствующие договоренности, эти три страны могут способствовать увеличению экспорта российского газа, подчеркнул Белогорьев. 28-й Дальневосточный энергетический форум "Нефть и газ Сахалина" проходит в Южно-Сахалинске 2–4 октября. Участие в нем принимают 138 компаний, в том числе из Китая и Индии.

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