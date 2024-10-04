https://1prime.ru/20241004/gaz-852002668.html

Биржевые цены на газ в Европе выросли до 462 долларов за тысячу кубометров

Биржевые цены на газ в Европе выросли до 462 долларов за тысячу кубометров - 04.10.2024, ПРАЙМ

Биржевые цены на газ в Европе выросли до 462 долларов за тысячу кубометров

Биржевые цены на газ в Европе по итогам торгов пятницы поднялись на 1,4%, до 462 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. | 04.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-04T19:45+0300

2024-10-04T19:45+0300

2024-10-04T19:45+0300

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МОСКВА, 4 окт - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе по итогам торгов пятницы поднялись на 1,4%, до 462 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. Ноябрьские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 9.00 мск у отметки в 452,9 доллара (-0,5%) за тысячу кубометров. Ценовой минимум составил 448,9 доллара (-1,4%), ценовой максимум - 466,7 доллара (+2,5%). Последние фьючерсы торговались по 461,8 доллара (+1,4%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – 455,3 доллара за тысячу кубометров. Средняя стоимость газа в прошлом году составила около 460 долларов за тысячу кубометров. В первом полугодии текущего года цены были в основном стабильны, за первый квартал составляли в среднем около 310 долларов, за второй - почти 355 долларов, что соответствует уровню мая-июня 2021 года. При этом в конце февраля этого года биржевая стоимость газа кратковременно впервые почти за три года опускалась ниже 250 долларов, а в августе достигала годового максимума - 450 долларов.

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европа, биржевые торги, газ, биржа ice