https://1prime.ru/20241004/genprokuratura-851996690.html

Стали известны предмет и основания иска Генпрокуратуры к Shell

Стали известны предмет и основания иска Генпрокуратуры к Shell - 04.10.2024, ПРАЙМ

Стали известны предмет и основания иска Генпрокуратуры к Shell

Генеральная прокуратура России в своем иске к структурам британо-нидерландской энергетической корпорации Shell взыскивает ущерб, причиненный неисполнением... | 04.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-04T16:17+0300

2024-10-04T16:17+0300

2024-10-04T16:17+0300

суд

генпрокуратура рф

иск

shell

https://cdnn.1prime.ru/img/84145/41/841454177_0:122:2646:1610_1920x0_80_0_0_2c77df4c8927a184fc55ebc9b7ab881e.jpg

МОСКВА, 4 окт – ПРАЙМ. Генеральная прокуратура России в своем иске к структурам британо-нидерландской энергетической корпорации Shell взыскивает ущерб, причиненный неисполнением ответчиками обязательств, сообщили РИА Новости в пресс-службе арбитражного суда Москвы. "Взыскание ущерба за неисполнение обязательств", - сказал представитель суда, отвечая на вопрос о предмете и основании исковых требований. Сумму иска и другие обстоятельства спора он не уточнил. Ранее в пятницу стало известно, что арбитражный суд Москвы 2 октября зарегистрировал иск Генпрокуратуры РФ к нидерландским Shell Global Solutions International B.V., Shell Exploration And Production Services B.V., Shell International Exploration And Production B.V., Shell Sakhalin Services B.V., Shell Sakhalin Holdings B.V., британским Shell и Shell Energy Europe Ltd и российскому ООО "Шелл Нефтегаз Девелопмент". Третьими лицами истец просит привлечь к делу ООО "Газпром экспорт", министерство энергетики РФ, ООО "Сахалинская энергия", бермудскую Sakhalin Energy Investment Co. Ltd и правительство Сахалинской области. Предмет и основания иска не сообщались. Shell участвовала в реализации нефтегазового проекта "Сахалин-2", в рамках которого осваиваются два нефтегазовых месторождения на северо-востоке сахалинского шельфа: Пильтун-Астохское (преимущественно нефтяное) и Лунское (преимущественно газовое). Построенная инфраструктура включает в себя три морские платформы, объединенный береговой технологический комплекс, терминал отгрузки нефти и завод сжижения газа. Президент России Владимир Путин летом 2023 года подписал указ о применении специальных экономических мер в сфере топливно-энергетического комплекса, согласно которому оператором "Сахалина-2" вместо Sakhalin Energy Investment Co. Ltd стало российское юрлицо - ООО "Сахалинская энергия". Японские Mitsui и Mitsubishi согласились на смену юрисдикции и сохранили доли в проекте (12,5% и 10% соответственно), Shell, на которую приходились 27,5%, отказалась. В итоге эта доля перешла "Газпрому", крупнейшему участнику проекта (77,5%).

https://1prime.ru/20241002/arest-851925283.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

суд, генпрокуратура рф, иск, shell