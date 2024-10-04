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В Госдуме предложили запретить овербукинг на авиарейсы

В Госдуме предложили запретить овербукинг на авиарейсы - 04.10.2024, ПРАЙМ

В Госдуме предложили запретить овербукинг на авиарейсы

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков предложил министру транспорта России Роману Старовойту запретить практику овербукинга - перепродажи билетов на авиарейсы, | 04.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-04T12:51+0300

2024-10-04T12:51+0300

2024-10-04T12:51+0300

россия

госдума

самолет

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МОСКВА, 4 окт - ПРАЙМ. Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков предложил министру транспорта России Роману Старовойту запретить практику овербукинга - перепродажи билетов на авиарейсы, при которой пассажиры фактически остаются без места на рейсе. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на документ."В этой связи прошу Вас, уважаемый Роман Владимирович, оценить целесообразность внесения изменений в Воздушный кодекс РФ в части введения запрета для авиакомпаний на реализацию билетов на воздушное судно, превышающее количество мест на воздушном судне при осуществлении воздушной перевозки пассажиров (то есть, ввести запрет на овербукинг)", - говорится в тексте обращения парламентария.Он также предложил разработать механизм компенсации для пассажиров в таких случаях. Даванков отметил, что овербукинг никак не регулируется в России, в отличие от некоторых стран, где пассажиры получают компенсацию и гостиницу в случае неподходящего рейса.Он также подчеркнул, что запрет на овербукинг позволит избежать задержек, стресса и неудобств для пассажиров, а также поможет сформировать ответственное поведение авиаперевозчиков и повысит доверие пассажиров к авиакомпаниям.

https://1prime.ru/20241003/aviaperevozki-851944281.html

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россия, госдума, самолет