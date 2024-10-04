Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Госдуме предложили запретить овербукинг на авиарейсы - 04.10.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20241004/gosduma-851963651.html
В Госдуме предложили запретить овербукинг на авиарейсы
В Госдуме предложили запретить овербукинг на авиарейсы - 04.10.2024, ПРАЙМ
В Госдуме предложили запретить овербукинг на авиарейсы
Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков предложил министру транспорта России Роману Старовойту запретить практику овербукинга - перепродажи билетов на авиарейсы, | 04.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-04T12:51+0300
2024-10-04T12:51+0300
россия
госдума
самолет
https://cdnn.1prime.ru/img/84016/98/840169828_0:19:3572:2028_1920x0_80_0_0_0a5527570c650314c240b979861eff9c.jpg
МОСКВА, 4 окт - ПРАЙМ. Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков предложил министру транспорта России Роману Старовойту запретить практику овербукинга - перепродажи билетов на авиарейсы, при которой пассажиры фактически остаются без места на рейсе. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на документ."В этой связи прошу Вас, уважаемый Роман Владимирович, оценить целесообразность внесения изменений в Воздушный кодекс РФ в части введения запрета для авиакомпаний на реализацию билетов на воздушное судно, превышающее количество мест на воздушном судне при осуществлении воздушной перевозки пассажиров (то есть, ввести запрет на овербукинг)", - говорится в тексте обращения парламентария.Он также предложил разработать механизм компенсации для пассажиров в таких случаях. Даванков отметил, что овербукинг никак не регулируется в России, в отличие от некоторых стран, где пассажиры получают компенсацию и гостиницу в случае неподходящего рейса.Он также подчеркнул, что запрет на овербукинг позволит избежать задержек, стресса и неудобств для пассажиров, а также поможет сформировать ответственное поведение авиаперевозчиков и повысит доверие пассажиров к авиакомпаниям.
https://1prime.ru/20241003/aviaperevozki-851944281.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84016/98/840169828_422:0:3151:2047_1920x0_80_0_0_bbbbf2d0c92b115e4d15083895e10134.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, госдума, самолет
РОССИЯ, Госдума, самолет
12:51 04.10.2024
 
В Госдуме предложили запретить овербукинг на авиарейсы

Вице-спикер Госдумы Даванков предложил запретить овербукинг на авиарейсы

© РИА Новости . Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВиды Москвы
Виды Москвы - ПРАЙМ, 1920, 04.10.2024
© РИА Новости . Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 4 окт - ПРАЙМ. Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков предложил министру транспорта России Роману Старовойту запретить практику овербукинга - перепродажи билетов на авиарейсы, при которой пассажиры фактически остаются без места на рейсе. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на документ.
"В этой связи прошу Вас, уважаемый Роман Владимирович, оценить целесообразность внесения изменений в Воздушный кодекс РФ в части введения запрета для авиакомпаний на реализацию билетов на воздушное судно, превышающее количество мест на воздушном судне при осуществлении воздушной перевозки пассажиров (то есть, ввести запрет на овербукинг)", - говорится в тексте обращения парламентария.
Он также предложил разработать механизм компенсации для пассажиров в таких случаях. Даванков отметил, что овербукинг никак не регулируется в России, в отличие от некоторых стран, где пассажиры получают компенсацию и гостиницу в случае неподходящего рейса.
Он также подчеркнул, что запрет на овербукинг позволит избежать задержек, стресса и неудобств для пассажиров, а также поможет сформировать ответственное поведение авиаперевозчиков и повысит доверие пассажиров к авиакомпаниям.
Самолет, аэропорт
Пассажирские авиаперевозки в мире в августе выросли на 8,6 процента
Вчера, 15:49
 
РОССИЯГосдумасамолет
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала