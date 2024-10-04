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На Украине преступники заработали на уклонистах почти один миллион долларов

На Украине преступники заработали на уклонистах почти один миллион долларов - 04.10.2024, ПРАЙМ

На Украине преступники заработали на уклонистах почти один миллион долларов

СБУ заявила, что накрыла в Киевской и Харьковской областях группу из 14 человек, которая заработала почти 1 миллион долларов на изготовлении поддельных... | 04.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-04T11:58+0300

2024-10-04T11:58+0300

2024-10-04T11:59+0300

происшествия

украина

коррупция на украине

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МОСКВА, 4 окт – ПРАЙМ. СБУ заявила, что накрыла в Киевской и Харьковской областях группу из 14 человек, которая заработала почти 1 миллион долларов на изготовлении поддельных документов для "клиентов", пытающихся уклониться от военной службы. "СБУ обезвредила преступную группировку, которая заработала на уклонистах более 40 миллионов гривен (970,5 тысячи долларов). В результате комплексных мероприятий в Киевской и Харьковской областях задержаны 14 злоумышленников. Во время обысков у них изъято более 1 тысячи медсправок и бланков военно-учетных документов, которые предназначались для мужчин, пытавшихся избежать военной службы. Кроме того изъято 250 поддельных печатей и штампов", - говорится в сообщении, опубликованном Telegram-канале СБУ. Задержанным предъявлено обвинение по статьям "Препятствование законной деятельности ВСУ, совершённое по предварительному сговору группой лиц"; "Злоупотребление влиянием, совершенное по предварительному сговору группой лиц"; "Уклонение от военной службы путем самокалечения или иным способом, совершенное в условиях военного положения". Фигурантам грозит лишение свободы до 10 лет. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

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украина, коррупция на украине